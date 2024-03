Google Maps si conferma come l’app più popolare tra gli utenti negli Stati Uniti, secondo uno studio condotto da MarketWacht. Questo studio, dal quale emerge una quota di preferenza del 70% rispetto ad altri concorrenti – come Apple Maps, che arriva solo al 25% -, ha evidenziato il predominio indiscusso di Google nel settore delle applicazioni di navigazione satellitare.

Le funzionalità di Google Maps

Google Maps, lanciato nell’ormai lontano 2005, ha costantemente ampliato le sue funzionalità nel corso degli anni, fino a diventare un punto di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo. La sua fama è dovuta soprattutto alla varietà di servizi offerti che spaziano da quelli base a quelli più avanzati. Dalla navigazione stradale alla visualizzazione delle mappe in vari modi, fino alle informazioni dettagliate sui luoghi di interesse e agli aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Sembra che non ci sia proprio nulla che la nostra mappa virtuale non sappia fare!

Una delle caratteristiche che contraddistinguono Google Maps è la capacità di fornire indicazioni precise a seconda del tipo di spostamento che viene scelto. Che sia in auto, a piedi o utilizzando i mezzi pubblici, la mappa virtuale potrà sempre venire in aiuto. In aggiunta alla semplice indicazione del percorso, ricordiamo la capacità di segnalare ed evitare autovelox e monitorare il traffico in tempo reale. Si può inoltre decidere se affidarsi a strade secondarie o principali, o se prendere percorsi a pagamento o senza. La funzione Street View, inoltre, consente agli utenti di esplorare strade e talvolta interni di edifici in ogni parte del mondo, offrendo un’esperienza di navigazione davvero immersiva.

Cliccando sulla scheda “Esplora“, le persone possono scoprire facilmente luoghi di interesse nelle vicinanze, come ristoranti, bar e supermercati. Possono poi consultare recensioni, foto fatte da altri utenti e orari di apertura. Il programma Local Guide permette agli utenti di contribuire con recensioni e foto, guadagnando punti e possibili vantaggi come spazio gratuito su Google One. Così facendo, l’interazione tra utente e dispositivo si fa sempre più connessa e coinvolgente.

Funzionalità avanzate e offline

Ma le funzionalità di Google Maps non si fermano qui. Tra quelle avanzate troviamo la condivisione della posizione in tempo reale con i contatti, il salvataggio della posizione del parcheggio (più utile di quanto non vorremmo ammettere) e suggerimenti personalizzati basati sulle preferenze dell’utente. Anche se alcune funzioni richiedono una connessione Internet attiva, molte sono disponibili anche offline dopo aver provveduto al download delle mappe.

Per funzionare bene anche su dispositivi più datati o meno potenti, Google ha sviluppato Google Maps Go. Si tratta di una versione più leggera dell’app principale, che offre comunque le funzionalità di navigazione e di base. Così facendo, Google Maps continua a rimanere al passo con le esigenze dei suoi utenti, confermandosi come uno strumento indispensabile per la navigazione dei viaggiatori moderni.