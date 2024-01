Kia si pone all’avanguardia nell’offerta di un’esperienza di guida personalizzata e tecnologicamente avanzata. Ciò attraverso il lancio del suo servizio di abbonamento per gli aggiornamenti over-the-air tramite Kia Connect Store. Presentato con l’acclamato Kia EV9 lo scorso 30 ottobre, il Connect Store permette a oltre un milione di clienti Kia in Europa di accedere a una vasta gamma di funzionalità e servizi digitali.

Questo nuovo approccio mette il potere nelle mani dei conducenti, offrendo loro la libertà di personalizzare e aggiornare il proprio veicolo con pochi clic, migliorando costantemente la performance e la comodità nell’uso quotidiano.

Il futuro della mobilità personalizzata con Kia Connect Store

Sottolineando la flessibilità e la tecnologia all’avanguardia, Kia Connect Store non solo rivoluziona l’esperienza di utilizzo dei veicoli, ma apre la strada a un futuro in cui l’innovazione continua è alla base della mobilità personalizzata. Con un servizio di abbonamento per gli aggiornamenti Over-The-Air (OTA), l’auto offre agli utenti la comodità di ricevere automaticamente nuove versioni di software, mappe e funzionalità avanzate.

Questo servizio, disponibile a partire da 89 euro all’anno, comprende anche due aggiornamenti gratuiti per le mappe del sistema di navigazione e di infotainment nel primo anno di utilizzo. Kia Connect Store promette un veicolo sempre aggiornato, efficiente e all’avanguardia, trasformando l’esperienza di guida in un viaggio continuo di innovazione e personalizzazione.

Un nuovo concetto di guida

Con l’introduzione degli aggiornamenti automatici a partire dai modelli Kia del 2022 in poi, la marca coreana sta ridefinendo il concetto stesso di veicolo.

I conducenti possono infatti scegliere di installare gli aggiornamenti immediatamente o posticiparli, consentendo un controllo flessibile sulla gestione delle novità tecnologiche.

Insomma, con il Connect Store, la guida non è più solo un atto fisico ma un’esperienza digitale e personalizzata che evolve costantemente.