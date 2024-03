Con il nuovo listino, gli utenti potranno scegliere tra due nuove batterie e motorizzazioni in grado di adattarsi a tutte le esigenze. La prima sarà caratterizzata da 48,6 kWh e permetterà di percorrere fino a 380km e sarà abbinata ad un motore da 135 CV o 99 kW.

La seconda opzione prevede una batteria da 64,8 kWh con un powertrain da 204 CV o 150 kW. La distanza percorribile sarà di 510km e grazie alla ricarica rapida si potrà raggiungere l’80% di autonomia in 39 minuti.

L’allestimento Exclusive permette di rendere la Nuova KONA Electric estremamente confortevole e tecnologica. Il cruscotto sarà impreziosito da un display Cluster Supervision da 12,3 pollici e da un sistema infotainment touchscreen TFT LCD sempre da 12,3 pollici. In questo modo sarà possibile gestire il sistema di navigazione integrato o sfruttare le funzionalità di Apple CarPlay e AndroidAuto.

Inoltre, grazie ai servizi Hyundai LIVE sarà possibile contare su aggiornamenti software over-the-air (OTA) e sulle mappe sempre aggiornate. Non mancano il caricatore wireless per smartphone, clima automatico, supporto alla smart-key, sensori di parcheggio anteriori e posteriori oltre alla retrocamera.

Estremamente ricca la dotazione di sistemi ADAS tra cui il mantenimento della corsia, l’assistenza anti-collisione frontale, il riconoscimento della stanchezza e dei limiti di velocità e cruise control adattivo.

Per tutti gli utenti in cerca di sportività, Hyundai porta per la prima volta sul proprio modello elettrico anche elementi presi in prestito direttamente dal motorsport. La Kona Electric N Line può vantare paraurti modificati sia all’anteriore che al posteriore a cui si affiancano anche le minigonne sportive. I cerchi da 19 pollici hanno linee uniche e il badge N Line sia all’interno che all’esterno del veicolo sottolinea la vocazione sportiva.