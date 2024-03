Hyundai rivela il nuovo design dell'IONIQ 5 e l'allestimento N Line

Hyundai ha svelato al pubblico mondiale il nuovo aggiornamento della sua auto elettrica di punta, la IONIQ 5. Questi, con una serie di miglioramenti, andranno a consolidare ulteriormente il suo status di pioniere nel segmento dei veicoli elettrici. La versione non solo presenta un design rinnovato e una batteria potenziata, ma introduce anche un nuovo livello di allestimento sportivo, il N Line, che aggiunge una dose di dinamismo e stile.

L’esterno della nuova Hyundai IONIQ 5 è caratterizzato da una mascherina a forma di V raffinata e paraurti ridisegnati che enfatizzano la sua presenza su strada. Grazie ad un aumento di 20 mm in lunghezza, la vettura raggiunge i 4.655 mm. Le altre dimensioni, invece, rimangono invariate, confermando un’impronta compatta ma spaziosa. La batteria è stata potenziata, passando da 77,4 kWh a 84,0 kWh, il che si traduce in un’ulteriore aumento dell’autonomia completamente elettrica.

Caratteristiche innovative targate Hyundai dall’esterno all’interno

All’interno, la IONIQ 5 presenta ancora più comfort e praticità. L’Universal Island centrale possiede pulsanti fisici per le funzioni più utilizzate, mentre hanno posizionato il pad di ricarica wireless per smartphone in modo più accessibile. Il nuovo stile del volante con luci pixel interattive aggiunge un tocco di modernità, mentre l’infotainment è gestito tramite il sistema Hyundai di nuova generazione Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). Quest’ultimo include aggiornamenti software OTA per mantenere il sistema sempre modernizzato.

Hyundai ha introdotto diverse innovative funzioni di sicurezza e comfort, tra cui il Lane Keeping Assist 2 e il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2). La versione aggiornata è dotata anche di un sistema di ammortizzazione migliorato per un’esperienza di guida più fluida e stabile, e di rinforzi sulla scocca per ridurre i rumori e migliorare la protezione in caso di collisioni.

Inoltre, Hyundai ha presentato anche l’allestimento N Line, che aggiunge elementi di design sportivi per coloro che cercano un’esperienza di guida più dinamica. Con paraurti unici, cerchi in alluminio da 20 pollici esclusivi N Line e interni caratterizzati da pedaliera in metallo e sedili sportivi con logo N, l’IONIQ 5 N Line si distingue per il suo aspetto aggressivo e avvolgente.

La versione aggiornata di IONIQ 5 e la nuova IONIQ 5 N Line saranno disponibili sul mercato coreano a partire da marzo 2024, mentre l’arrivo in altri mercati, compresa l’Italia, è previsto per la metà del 2024.