Mustang Mach-E rappresenta il sogno americano che si è fatto elettrico, una vettura che porta sulle proprie spalle un nome estremamente oneroso ed importante, del quale forse se ne deve liberare. Conosciamola meglio con la nostra recensione completa.

Esterni e Bagagliaio

Quando si parla di Mustang tutti pensano alla classica vettura americana, imponente e potente, per questo motivo il pensare ad una Mustang elettrica può far leggermente storcere il naso, con pregiudizi che questo modello non si merita assolutamente, poiché è una gran bella macchina. Il design si avvicina molto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, la versione in prova è la SUV, quindi leggermente rialzata, e si sente l’essere un’auto americana, data anche una guida molto alta che offre la sensazione di sedersi quasi su un pickup.

La Mustang Mach-E ha una lunghezza di 4,7 metri, larghezza di 2,09 metri ed un’altezza di 1,6 metri, con un peso che si aggira attorno alle 2 tonnellate. La nostra versione ha trazione integrale (AWD), doppio motore davanti e dietro, ed ha anche la batteria extended range. I fanali sono full LED adattivi, con una calandra molto ampia ed il cavallino della Mustang al centro. Sono presenti tutti i sensori immaginabili, con telecamera a 360 gradi e tantissima tecnologia.

Il posteriore presenta i fanali iconici di casa Mustang, con un design che richiama il modello americano, mostrando anche un look aggressivo. I cerchi in lega sono da 18 pollici, forse stonano un pochino, poiché sull’ampiezza della vettura sembrano leggermente piccoli. Sotto il cofano abbiamo un pozzetto da 100 litri, per contenere tutti i bagagli, mentre posteriormente il bagagliaio elettroattuato, apribile con l’aiuto della gamba (come classico in Ford, è un optional), da 402 litri fino a 1420 litri con i sedili ribaltabili (presenta anche qualche piccolo cassettino e la presa a 12V).

Interni e Infotainment

Spostandoci all’interno notiamo prima di tutto una piccola chicca, sulle portiere (all’esterno) non sono presenti maniglie, ma solo un piccolo pulsante da premere per aprire la portiera, con un piccolo alloggiamento per favorire la presa in apertura. E’ presente anche la possibilità di impostare un codice per l’apertura della portiera, una sorta di password che permetterà di accedere anche senza avere la chiave con sé.

I sedili sono realizzati in pelle di alta qualità, con tanto spazio per i passeggeri posteriori, le gambe non vanno ad impattare contro il sedile. Nel tunnel centrale, sempre per quanto riguarda i passeggeri, trovano posto due connettori, una USB-A ed una USB-C, e due bocchette di aerazione. Il tetto panoramico, presente nella nostra versione, conferisce maggiore luce all’interno.

Al posto di guida troviamo davvero tanto spazio e tanto comfort, l’attenzione viene catturata sin da subito dal grande display centrale da oltre 15 pollici, davvero eccellente sotto molteplici punti di vista. In primis per quanto riguarda l’organizzazione delle informazioni e dei menù, infatti tutto il necessario viene raccolto in un’unica schermata, senza dover impazzire alla ricerca di quanto desiderato o richiesto. Il sistema è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, tutto wireless, concentrato nella parte alta, mentre nella parte inferiore si trovano tutte le informazioni legate all’infotainment.

La rotella incastonata nel display viene utilizzata per la regolazione del volume, oltre che per spegnere il sistema, con a fianco la regolazione del clima (volante e sedili riscaldati, non raffrescati). Spostando l’attenzione poco sotto abbiamo il pad di ricarica wireless (opzionale), una porta USB-C ed una USB-A. Il tunnel centrale include una rotella per la selezione della marcia in cambio automatico (con ridotte), il freno di stazionamento ed un altro vano molto ampio, che include la presa da 12V.

Il sistema audio, opzionale, è realizzato in collaborazione con Bang & Olufsen, davvero di ottima qualità, a completare il tutto troviamo un piccolo schermo alle spalle del volante, che purtroppo è poco personalizzabile, ma che allo stesso tempo mostra le informazioni principali della vettura (con anche la visualizzazione delle indicazioni di Android Auto).

Prestazioni

L’ammortizzazione è eccellente, forse una delle migliori che abbiamo mai provato, dipendentemente dalla modalità di guida selezionata, Mustang Mach-E enfatizza maggiormente il suono della vettura stessa, così da offrire una piacevole sensazione anche all’udito. La potenza massima di ricarica è di 150Kw, che ci permette di ricaricare la batteria in 45 minuti, la sua capacità è di 92Kwh, con circa 351 cavalli (coppia di 580nm). Il doppio motore, presente nella nostra versione Extended Range, permette di superare i 500km di autonomia, anche con il piede pesante (o comunque in autostrada). Sono presenti tutti gli ADASS immaginabili, per una maggiore completezza e versatilità, ma presenta anche dei difetti: i freni sono troppo aggressivi, basta sfiorarli e la macchina inchioda.

Mustang Mach-E: conclusioni

In conclusione nella Mustang Mach-E il peso del brand Mustang si sente tantissimo su un SUV estremamente completo, con un prezzo comunque allineato alle aspettative: 67’500 euro (per la nostra versione Premium AWD Dual Motor). Se a prima vista potrebbe apparire come troppo elevato, nel momento in cui si andasse a confrontare con la concorrenza, ci si accorgerebbe a tutti gli effetti che altri brand, meno quotati di Mustang, si sono spinti anche oltre.