Il noto marchio asiatico, ci mostra per la prima volta il suo nuovo gioiellino. Il mercato dei SUV è in continua crescita e Hyundai punta sull’elettrico per questo nuovo modello dalle caratteristiche incredibili. Ci troviamo di fronte ad una macchina a zero emissioni che non scende a compromessi con il comfort facendo passi da gigante con la versione precedente.

Hyundai, per questa nuova Kona Electric mette a disposizione due tipi di allestimenti: X line e X Class Special Edition. Il marchio coreano ha puntato soprattutto sul design. Creando degli interni veramente molto gradevoli e guadagnando molto spazio, in modo tale da poter assumere posizioni che garantiranno il massimo del confort.

Nuova Hyundai Kona electric: una vettura stupefacente

Per quanto riguarda le dimensioni, è lunga 4,3 metri, larga 1,8 e alta 1,5. Mentre scendendo sul lato tecnico, presenta due versioni. Il powertrain da 114,6 kW e 255 Nm di coppia con una batteria da 48,4 kWh mentre la versione più prestante presenta 160 Kw e 255 Nm di coppia mentre la batteria è da 65,4 kWh.

Sicuramente Hyundai ha fatto un grandissimo lavoro riguardante i piccoli dettagli, aggiungendo caratteristiche come l’Head-Up Display e il sistema Active Sound Design in collaborazione con Bose.

Come se non bastasse, se equipaggiata con la batteria da 65,4 kWh, la nuova Kona Electric, garantisce livelli di autonomia leader nel suo segmento raggiungendo i 514 Km così da non scendere a compromessi tra libertà e sostenibilità. Altro punto a favore, è la velocità di ricarica che raggiunge i 162 Km in soli 15 minuti presso una colonnina a 101kW.

Per quanto riguarda il prezzo, la versione base parte da 42.000 euro mentre la più accessoriata da 49.900 euro. La casa coreana sta lanciano sempre più novità come la nuova Hyundai Baron