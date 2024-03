Renault Espace 2024 è un’auto full-hybrid da 7 posti, che parte proponendosi al mercato con un prezzo tutt’altro che elevato, ma allo stesso tempo essendo comunque in grado di integrare al proprio interno tutta la tecnologia che gli utenti stavano cercando. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il design ricorda molto quello delle ultime Renault che abbiamo provato noi di TecnoAndroid, ma solo dalle dimensioni maggiorate. Il look, nonostante tutto, è aggressivo e moderno, con un cambio importante nel logo integrato nella parte frontale, molto più grande rispetto al passato. La vettura raggiunge una lunghezza di 4,72 metri, mezzo spazioso ma difficile da gestire ad esempio in una città, riuscendo però essenziale per una famiglia numerosa.

Sui cerchi da 20 pollici troviamo la scritta Alpine, come in altre parti della vettura, segnale che l’auto cerca di strizzare l’occhio a delle performance maggiori, nonostante sia comunque una famigliare a tutti gli effetti. Sul posteriore campeggiano il logo Renault (più piccolo rispetto al frontale) e la scritta Espace, con la E in blu che va a rimarcare la natura elettrica della stessa; molto bella la striscia luminosa che la percorre in quasi tutta la larghezza, con apertura automatizzata del bagagliaio.

Quest’ultimo è di 159 litri, leggermente piccolo in confronto alle dimensioni della vettura (ha la luce di cortesia integrata), a causa più che altro della presenza dei due sedili che portano ad avere 7 posti, rispetto ai canonici 5 posti a cui siamo abituati sulle automobili “classiche”. Il sistema di apertura keyless è davvero eccellente, con il piccolo telecomando basterà avvicinarsi alla vettura ed in automatico questa si aprirà, senza dover necessariamente premere alcun pulsante (funzionamento ottimo, migliore di quanto visto su altri brand, se non nel caso di Tesla).

Interni e Infotainment

Con il classico setup a 5 posti, notiamo un grande spazio per i passeggeri posteriori, meno per quanto riguarda i due posti aggiuntivi, più adatti ad esempio a bambini, dato il relativo poco spazio per le gambe, e nemmeno per viaggi eccessivamente lunghi. Spostandoci al posto di guida, la prima cosa che notiamo è davvero tanta tecnologia, con un paio di display di grandi dimensioni, dalla buonissima risoluzione, a farla da padroni (con sistema operativo Android).

La qualità costruttiva è eccezionale sotto molteplici punti di vista, il volante è il modello classico di Renault, tra i vari alloggiamenti previsti di default troviamo lo spazio per l’inserimento degli occhiali, una comodità non da poco. I sedili sono Alpine, anche se non sono completamente sportivi, dal look premium e dagli ottimi materiali, sebbene la maggior parte sia in plastica. Nel tunnel centrale troviamo due porte USB-C, ricordando comunque che Android Auto e Apple CarPlay sono completamente wireless, con vari altri alloggiamenti per il maggiore comfort possibile. I comandi sono il giusto mix tra digitale e analogico, per una maggiore semplicità di utilizzo, nulla vieta però all’utente di raggiungere le medesime funzioni tramite il display centrale.

Il sedile ha la regolazione elettrica (riscaldato anche il volante), con possibilità di salvare in memoria le varie posizioni, il cambio automatico è al volante (è quindi assente nella tunnel centrale, con regolazione manuale, molto intuitivo e sicuramente alla portata di tutti. Di base sono integrati tutti gli ADASS immaginabili, tra cui troviamo la telecamera a 360 gradi, che permette a tutti gli effetti di avere una visione completa di ciò che ci circonda. L’audio è di livello leggermente inferiore a ciò che Renault ci ha abituato, forse a causa anche delle dimensioni maggiorate della vettura.

Prestazioni

Il motore di Renault Espace 2024 è un turbo-benzina da 1.2 litri a 3 cilindri con l’aggiunta di un motore elettrico, quindi a propulsione ibrida, ed una batteria agli ioni di litio da 2 Kwh. Questa configurazione eroga una potenza di 197cv, 147kW e 205 nm di coppia, con trazione anteriore e cambio automatico; le prestazioni non sono affatto male, infatti si parla da 0-100 km/h in 8,8 secondi, rappresentando un giusto equilibrio tra velocità ed efficienza energetica. Ad esempio, il consumo di carburante è di 4,6 litri ogni 100 km (in un ciclo misto), rendendo la vettura molto economica, in rapporto comunque alle dimensioni della stessa, infatti può tranquillamente raggiungere i 650/700km con un pieno.

In partenza la vettura si avvia in elettrico, fino ad una velocità di 40km/h circa, fermo restando che la batteria si carica. In modalità Sport il motore termico si accende immediatamente, con l’elettrico a supporto di quello endotermico, avendo così una coppia maggiore e prestazioni migliori. A livello di sound non cambia moltissimo, come in termini di accelerazione (non è comunque sportiva, date le dimensioni elevate.

Renault Espace 2024 – conclusioni

In conclusione Renault Espace 2024 può davvero essere la vettura giusta per le famiglie numerose, che comunque non vogliono rinunciare ad un apporto tecnologico, acquistando così una vettura completa, funzionale e moderna. Il prezzo di partenza di 43’700 euro è un filo sotto le aspettative, o comunque quanto il mercato è attualmente in grado di offrire, soprattutto considerando l’estrema qualità costruttiva, ed il risparmio energetico o dei consumi a lungo termine.