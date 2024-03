Citofono intelligente, perché dovresti installarlo in casa! Un normale citofono consente di scoprire chi si trova al di sotto o nei pressi della nostra abitazione. Questa è la sua funzione classica. Suonare al citofono presuppone che uno degli abitanti della casa vada a “rispondere” a esso, scoprendo chi abbia intenzione di fare visita. Alcuni, poi, possono suonare al citofono anche per chiedere informazioni o per farsi aprire il portone di casa per qualsiasi motivo o esigenza. Ogni abitazione dispone quindi di questo sistema elettronico che rende possibile in ogni istante la comunicazione fra l’interno di una casa e l’esterno.

Perché installare un citofono intelligente?

La maggior parte delle case ormai dispongono della connessione Wi-Fi. Tutti i nostri dispositivi elettronici, come gli smartphone, i tablet, le smart TV ecc.. possono essere connessi a questa rete privata, semplificando di gran lunga le cose per tutti gli abitanti presenti in casa. Le abitazioni, dunque, sono sempre più smart. Anche il citofono potrebbe connettersi a internet e aumentare il livello di sicurezza complessivo. I videocitofoni intelligenti consentono di essere connessi alla rete domestica o quella del proprio smartphone. Una soluzione intelligente è rappresentata dal videocitofono Ezviz Hp7.

Quali sono i dettagli più particolari di questo dispositivo?

L’utente che avrà installato questo dispositivo potrà controllare la situazione in ogni momento, anche da remoto, grazie all’apposita applicazione che potrà essere scaricata sul proprio smartphone personale o sul tablet. Ogni volta che qualcuno busserà al citofono e sarà presente nei pressi della propria abitazione, si verrà avvisati di tutto ciò attraverso la ricezione di apposite notifiche sul proprio dispositivo associato. Anche se non si è presenti in casa, dunque, si saprà se qualcuno avrà provato a suonare al nostro citofono. La videocamera e il telefono esterni hanno la possibilità di registrare i vari video in formato 2K e, dunque, monitorare la situazione e rilevare le persone che si avvicinano alla casa.