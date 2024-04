Tesla Model 3 Performance è ufficiale: è la più potente di sempre

La notizia di questi ultimi giorni è davvero entusiasmante: Tesla ha lanciato una nuova versione della sua Model 3. Questa, molto più potente e dinamica, si chiama Model 3 Performance e garantisce sensazioni uniche grazie alla sua potenza e al suo design.

Quando l’azienda ha progettato la prima Model 3 l’obiettivo è stato chiaro fin dall’inizio: realizzare un prodotto che fosse ottimizzato per avere una produzione efficiente. Ovviamente tutto questo portava a ridurre la complessità tra le varie versioni sebbene la Tesla Model 3 fosse divertente e molto versatile. L’entusiasmo che gli automobilisti provavano sul rettilineo e in curva hanno portato così alla nascita della Model 3 Performance.

Ci sono stati grandi miglioramenti qualitativi e anche in merito alle prestazioni, con un’esperienza di guida nettamente migliore e più concentrata. Ci sono anche degli elementi che vanno ad arricchire il design in maniera consistente.

Arriva la Model 3 più potente di sempre: ecco la Performance di Tesla

Sono veramente pazzesche le qualità di cui gode la nuova Model 3 Performance, un’auto in grado di emozionare grazie alla sua architettura e alla sua potenza. L’auto è stata pensata per raggiungere una velocità massima di 262 km/h e raggiungendo i 100 in soli 3,1 secondi. Tutto questo con un’autonomia di ben 528 km in ciclo WLTP.

La potenza maggiore arriva anche grazie alla presenza dei cerchi da 20″ sfalsati e fatti in alluminio fucinato. A contribuire ci pensano anche i nuovi pneumatici Performance garantendo un ingresso in curva nettamente più preciso ma anche una prevedibilità migliore con più trazione in uscita dalle curve.

È presente anche una tecnologia di smorzamento adattivo che rappresenta la vera novità. Sono stati migliorati i sistemi di trazione e anche quelli delle sospensioni e inoltre c’è una rigidità strutturale maggiore. Barre stabilizzatrici e boccole aggiornate hanno consentito un telaio nettamente più performante e reattivo.

Il design personalizzato distingue nettamente questa Tesla Model 3 Performance dalle altre. Lo stile è molto più aggressivo grazie ai nuovi paraurti sull’anteriore e sul posteriore. Il diffusore posteriore insieme ai condotti di raffreddamento integrati portano un bilanciamento ottimizzato e stabilità anche ad alta velocità. Il prezzo parte da 55.990 € in Italia con consegne a maggio.