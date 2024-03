WindTre si prepara a lanciare una nuova offerta mobile per soddisfare le esigenze dei propri clienti, stiamo parlando della Unlimited con Super Internet Casa. Si tratta di un’iniziativa che mira ad offrire un’esperienza completa e conveniente ai consumatori e che combina servizi mobile e fissi in un’unica vantaggiosa soluzione.

L’offerta “Unlimited con Super Internet Casa” consente ai nuovi clienti di attivare un pacchetto completo che include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e una generosa quantità di dati. Questi ultimi possono diventare addirittura illimitati se convergenti con la linea FWA Indoor 4G o 5G di WindTre. La promozione sarà disponibile in due versioni, “Unlimited 5G easy pay con super internet casa”, per i clienti che preferiscono l’addebito automatico, e “Unlimited con super internet casa”, per chi opta per l’addebito su credito residuo.

WindTre: tutti gli sconti e i benefici per i clienti

Uno delle caratteristiche principali di questa offerta è lo sconto sul canone delle linee FWA Indoor 4G e 5G di WindTre per i nuovi clienti che attivano la convergenza. In questo modo, gli utenti avranno non solo accesso a una connessione internet veloce e affidabile a casa, ma anche una SIM mobile con giga illimitati. Per poter sempre contare su un’esperienza di connessione senza interruzioni sia in casa sia in movimento.

La promozione prevede un costo mensile di 9.99 euro al mese, con diverse opzioni di pagamento disponibili. È importante notare che l’attivazione dell’offerta mobile convergente è limitata alle nuove attivazioni in abbinamento a una nuova linea FWA Indoor. Invece, per quanto riguarda l’utilizzo dei dati, i clienti che optano per i giga illimitati saranno soggetti a una politica di gestione del traffico in caso di utilizzo anomalo. In tali circostanze, la velocità di connessione potrebbe essere temporaneamente limitata, per un utilizzo equo della rete per tutti gli utenti. Attraverso questa offerta esclusiva WindTre, dimostra il suo impegno e interesse verso le soluzioni convergenti che integrano servizi mobili e fissi per un’esperienza completa e più conveniente. Con sconti sul canone FWA e giga illimitati sulla telefonia mobile, i consumatori potranno contare su una connettività senza pari ovunque si trovino ed in qualsiasi momento.