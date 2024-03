Il mondo è in continuo sviluppo e evoluzione tecnologica, escono sempre più tecnologie innovative che ci aiutano nella vita di tutti i giorni. Una di queste innovazioni sono gli smartphone, anche loro sempre più in sviluppo per renderli ancora più potenti e permettendoci di fare molte cose in più, a parte che telefonare.

Samsung fa bollire qualcosa in pentola, lanciando ufficialmente One UI 6.1

Samsung, la nota azienda coreana di costruzione e sviluppo di dispositivi elettrici ed elettronici, ha lanciato attraverso la sua ultima presentazione gli ultimi smartphone della gamma Samsung Galaxy S24. Ha lanciato inoltre la nuova versione One UI 6.1, ovvero l’interfaccia che ha fatto il debutto sugli smartphone appena citati. Comunque avevamo la conferma che prima o poi, questa interfaccia sarà resa disponibile anche per altri tipi di dispositivi. Il colosso stesso ha annunciato che i primi dispositivi ad utilizzare la nuova versione di One UI, sono il Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy ZFlip5 e i tablet della serie Galaxy Tab S9. Basandoci su quanto condiviso, i dispositivi dovevano ricevere l’update alla One UI 6.1, entro la fine di marzo. Questo ancora non è avvenuto e molto probabilmente, dalle prime indiscrezioni, certi dispositivi dovranno aspettare più del previsto.

Stando alle prime indiscrezioni su X (ex Twitter), sembra che attraverso quel che concerne il mercato vietnamita l’update verrà rilasciato dopo il 28 marzo. Inoltre il colosso ha dichiarato che One UI 6.1 verrà rilasciato per la serie Galaxy S23 in Corea del Sud entro la fine di marzo. E’ lecito pensare che siccome solo il Galaxy S24 ha questa interfaccia i tempi di attesa per gli altri dispositivi sia maggiore. Per gli ultimi dispositivi inoltre potrebbe esserci un miglioramento riguardante le funzionalità Galaxy AI. Per i dispositivi più datati invece si tratta solo un miglioramento estetico e del lato prestazionale. I dispositivi in questione comunque potrebbero attendere fino a maggio o giugno per ricevere questo aggiornamento. Comunque se i tempi diventano lunghi, Samsung deciderà di saltare questo aggiornamento passando direttamente al successivo.