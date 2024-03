Apple è al centro di un controversia legale molto importante che vede l’azienda californiana sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense. Il motivo è legato all’abuso di posizione dominante che il gigante tecnologico ha sfruttato a proprio vantaggio per minare la concorrenza.

Nel corso degli anni, Apple ha creato un ecosistema solido e interconnesso che ha agevolato gli utenti ad utilizzare i device della Mela. Tuttavia, secondo il Dipartimento di Giustizia, tutto questo è avvenuto a discapito della possibilità di una leale concorrenza tra brand e servizi.

Al fine di evitare il passaggio ad app di terze parti e nuovi servizi, Apple ha fatto in modo che per gli utenti fosse sempre più difficile uscire dall’ecosistema creato. Invece che investire nell’innovazione e nel rendere i propri servizi migliori della concorrenza o meno cari, l’azienda della mela ha applicato una metodologia differente.

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato una causa legale contro Apple per abuso di posizione dominante e danni alla libertà di concorrenza

Stando a quanto indicato dal Dipartimento di Giustizia americano, Apple ha introdotto regole e restrizioni tra le linee guida che regolano l’App Store. In questo modo, l’azienda avrebbe imposto vincoli sempre più stringenti agli sviluppatori ostacolando, di fatto, l’innovazione e ottenuti ricavi maggiori.

Se da un lato Apple riusciva ad arricchirsi, dall’altro l’esperienza utente peggiorava. Le accuse mosse al gigante californiano indicano anche una minore sicurezza per gli utenti e la mancata possibilità di utilizzare tecnologie alternative.

Questa deriva anticoncorrenziale di Apple è lesiva non solo per il mercato smartphone, quello in cui opera attraverso gli iPhone, ma anche in tutti i settori associati. Infatti, non si può escludere come questi device siano ormai fondamentali per accedere a servizi finanziari, fitness, gaming, social media e molto altro ancora.

La posizione anti-Apple del Dipartimento di Giustiza è molto forte e la nuova causa legale avrà un enorme impatto nel settore. Inoltre, getterà le basi per una maggiore regolamentazione che, siamo certi, farà giurisprudenza a livello globale.