Al giorno d’oggi in molti utenti decidono di cambiare spesso operatore per trovare l’offerta più conveniente possibile. In questi ultimi giorni, in particolare,l’operatore telefonico italiano Vodafone sta per l’appunto invitando i suoi ex clienti a tornare con un’offerta mobile che conosciamo bene. Si tratta della nota offerta mobile denominata Vodafone Silver e questa volta è proposta nella sua versione da 9,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Vodafone ora con la super offerta Vodafone Silver a 9,99 euro al mese

In questi ultimi giorni, alcuni ex clienti di Vodafone sono stati invitati a tornare attivando una delle super offerte dell’operatore. Stiamo parlando dell’offerta mobile Vodafone Silver e gli utenti potranno attivare la versione da 9,99 euro al mese. In particolare, questa è una delle versioni più interessanti di questa offerta.

Quest’ultima arriva infatti ad includere ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. Oltre a questo, gli utenti potranno come sempre utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. L’offerta include poi anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere, tra cui:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele, Marocco, Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia e Venezuela.

Il costo sarà di 9,99 euro al mese, l’attivazione costerà invece solo un centesimo. Non è invece previsto alcun costo per la scheda sim. Come già detto, questa volta Vodafone Silver è stata proposta con 200 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese. La stessa offerta viene però proposta ad altri ex clienti con 100 GB di traffico dati e ad un costo di 7,99 euro al mese.