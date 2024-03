Non è una novità parlare di intelligenza artificiale. Come sappiamo questa tecnologia sta spopolando in tutto il mondo tecnologico. Eppure, sembra proprio che l’AI non smette di sorprenderci e in particolare questa volta lo fa con l’aiuto della nota azienda di Cupertino. Infatti, Apple, ha recentemente annunciato che spesso i suoi smartphone potrebbero subire una vera rivoluzione con l’introduzione dell’AI su tutti gli iPhone.

Alla base di ciò vi è un possibile accordo tra Apple e Google. Sembra che ci siano stati alcuni colloqui durante i quali è stato discusso un possibile arrivo di Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, sui prossimi modelli iPhone. In particolare, l’introduzione dell’AI dovrebbe avvenire sui dispositivi con installato il nuovo sistema operativo iOS 18 che dovrebbe essere rilasciato il prossimo settembre.

L’AI arriva sugli smartphone Apple?

Al momento si tratta solo di trattative, anche se secondo alcune voci autorevoli del web, le hanno definite trattative “attive”. Dunque, sembra che al momento l’intenzione ci sia. Resta però da vedere se le due aziende riusciranno effettivamente a raggiungere un accordo in merito.

Nonostante questo alone di mistero ed incertezza ormai i primi rumors si stanno diffondendo in tutta la rete. L’introduzione dell’AI nell’universo Apple potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione. E non è tutto. Questa particolare funzione sembra attrarre l’attenzione di milioni e milioni di utenti. Ed è forse per questo che Apple vorrebbe procedere già con il rilascio del prossimo sistema operativo (iOS 18). Se così fosse, si tratterrebbe di un aggiornamento di grandi proporzioni visto che, è plausibile, che non arriverà solo sui nuovi iPhone, ma anche sugli altri dispositivi Apple, tra cui iPad e MacBook e tutti i dispositivi che supporteranno il nuovo aggiornamento del sistema operativo.

Come detto, dunque, ci sono continue trattative, ma è probabile che le prime conferme potrebbero arrivare intorno al mese di giugno. È improbabile che un annuncio ufficiale da parte di Apple possa arrivare prima di quel momento, motivo per cui non resta che attendere per capire se alla fine Apple riuscirà a raggiungere il tanto agognato accordo per l’introduzione dell’intelligenza artificiale sui suoi dispositivi. Nell’attesa, è sicuro che si continuerà ancora a parlare di questo accordo. In molti si chiedono quali saranno i cambiamenti previsti per gli utenti iPhone e quali funzioni potrebbero essere integrate.