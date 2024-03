A quanto pare caso in casa Audi tira aria di rinnovamento, l’azienda automobilistica ha infatti annunciato un cambiamento significativo per quanto riguarda la convenzione di nomenclatura dei suoi veicoli, l’obiettivo sembra infatti essere quello di semplificare l’esperienza di acquisto per i clienti procedendo all’abbandono dell’aggiunta di numeri a doppia cifra al nome di alcuni modelli come indicazione della potenza del motore montato a bordo della vettura.

L’esempio che tutti abbiamo sottomano è quello legato al debutto del nuovo modello Q6 e-tron, Il quale ha costituito il primo step in questo passaggio questa nuova nomenclatura, dal 2017 infatti Audi aveva introdotto l’uso dei numeri come 40 TFSI o 45 TFSI, per distinguere le diverse diverse varianti di Power Train montate a bordo del motore, basti pensare ad esempio che la prima era associata al Q3 con motore 2.0 in grado di erogare 204 cavalli di potenza, mentre la seconda identificava la variante più potente del motore con 230 cavalli.

Cambia tutto

Audi ha deciso di abbandonare questa nomenclatura spinta dalla volontà di semplificare il processo di scelta per i clienti andando dunque ad eliminare una convenzione che negli anni si è rivelata essere poco chiara o addirittura fuorviante, a risultare poco efficace è stata nel dettaglio l’associazione dei numeri con specifici range di potenza, ad esempio i modelli contrassegnati con la sigla 30 indicavano motori che potevano erogare una potenza che oscillava dai 109 ai 128 cavalli, mentre quelli indicati con la sigla 45 erano legati a motori con potenza oscillante tra 230 e 248 cavalli.

Florian Hauser, responsabile delle vendite e del marketing a sottolineato come questo cambiamento dapprima riguarderà le auto elettriche ma poi verrà esteso anche alle auto a combustione interna, l’azienda si affiderà a prefissi per identificare i modelli con diverse potenze, un modello contrazione integrale ad esempio potrebbe essere denominato SQ6, Le cui varianti con batterie di diversa capacità invece riceveranno un suffisso come “Performance”.