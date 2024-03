Il nuovo spazzolino elettrico Smart 4 4500 CrossAction di Oral-B, è stato progettato per offrire una pulizia decisiva e una migliore cura delle gengive. L’azienda è da sempre una delle migliori impegnate nel settore dell’igiene orale. Una vera e propria pioniera in questo ambito. Parlando del suo ultimo prodotto, Il cuore di questa rivoluzione è la tecnologia CrossAction. Un tipo di tecnologia che è stata incorporata nella testina rotonda dello spazzolino. Il suo design unico consente una pulizia profonda e precisa. Rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto agli spazzolini manuali tradizionali.

Una delle caratteristiche distintive dello Smart 4 4500 è la sua capacità di offrire suggerimenti in tempo reale per migliorare il tuo spazzolamento. Collegandosi all’app Oral-B sul vostro smartphone, il dispositivo vi guiderà per una corretta procedura di spazzolamento. Garantendo una pulizia ottimale e gengive più sane.

Spazzolino elettrico Oral-B, protezione e comfort

Per la protezione delle vostre gengive e denti, lo spazzolino Smart è dotato di un sensore di pressione che vi avvisa se stai spazzolando troppo forte. Ciò aiuta a prevenire danni alle gengive sensibili e garantisce un’esperienza di spazzolamento confortevole. Con una durata della batteria di oltre due settimane con una sola ricarica, lo Smart 4 4500 offre un’esperienza di spazzolamento senza interruzioni. Ideale per i viaggi e per un uso quotidiano senza complicazioni.

Fondata nel 1949 negli Stati Uniti da un dentista visionario, Oral-B ha sempre avuto lo scopo di migliorare la salute orale attraverso l’innovazione. Nel corso degli anni, il marchio è stato acquisito da Procter & Gamble. Consolidando la sua posizione come leader nel settore dell’igiene orale.

Questo dispositivo rappresenta l’investimento ideale per la vostra salute orale. In quanto, non solo offre una pulizia superiore e una protezione delle gengive, ma anche una guida personalizzata per migliorare le vostre abitudini di spazzolamento. Per coloro che cercano la massima qualità al miglior prezzo, lo spazzolino è attualmente in offerta speciale su Amazon. Con uno sconto del 40% e al prezzo 49.99 euro, non perdete questa opportunità. Investite nel vostro sorriso!