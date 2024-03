La polizia filippina ha condotto un’operazione di salvataggio che ha portato alla liberazione di 875 “lavoratori” – tra cui 504 stranieri – da un’azienda travestita da società di giochi online. Dietro la facciata dei giochi online si nascondeva un campo di lavoro forzato, utilizzato per perpetrare truffe romantiche online. Lo sforzo coordinato ha portato alla scoperta di un’operazione criminale su larga scala, coinvolgendo vittime provenienti da diverse nazioni, tra cui Vietnam, Cina, Filippine e altro ancora.

Operazione di salvataggio

L’inganno perpetrato ai danni dei lavoratori coinvolti è stato profondo e insidioso. Attratti dalle promesse di opportunità di lavoro, queste persone sono state invece sfruttate e costrette a svolgere attività criminali. Le truffe coinvolgevano la falsificazione di identità e la simulazione di relazioni romantiche per estorcere denaro alle vittime ignare. Coloro che non riuscivano a soddisfare gli obiettivi di profitto erano soggetti a maltrattamenti fisici e psicologici, una situazione che ha portato alla scoperta di segni evidenti di abusi durante il raid.

Le autorità hanno sequestrato un vasto assortimento di prove, compresi armi, munizioni e dispositivi tecnologici utilizzati nell’operazione criminale. Le autorità hanno scoperto trentaquattro veicoli all’interno del complesso, che presentavano numeri di serie e targhe non corrispondenti, indicando un alto livello di attività illecita. Le indagini in corso hanno portato all’incriminazione di nove individui coinvolti nell’organizzazione criminale, di cui solo uno era di nazionalità filippina.

La “società di giochi” coinvolta, operante sotto il nome di Zun Yuan Technology Incorporated, ha mantenuto un basso profilo con un modesto sito web che mirava principalmente a reclutare personale. Dietro la sua facciata innocente, l’azienda nascondeva un’operazione criminale sofisticata, coinvolgendo sfruttamento e tratta di persone.

Truffe online e schiavismo, una realtà da combattere

Questo triste evento mette in luce il grave problema del lavoro forzato e delle truffe online che persistono nelle Filippine e in altre parti del Sud-est asiatico. È evidente che ulteriori sforzi sono necessari per contrastare queste attività criminali e proteggere i più vulnerabili dalla loro preda. Speriamo che le azioni delle autorità portino a una maggiore consapevolezza e a una risposta più efficace contro questo tipo di criminalità organizzata.