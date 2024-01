Negli ultimi tempi, un nuovo stratagemma truffaldino sembra stia emergendo, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti di WhatsApp. Sempre più persone segnalano di ricevere chiamate indesiderate e videochiamate da numeri internazionali, principalmente con prefissi come +84 (Vietnam), +62 (Indonesia) e +223 (Mali), provenienti dal sud-est asiatico.

Va sottolineato che non è detto che i truffatori effettuino effettivamente le chiamate da questi paesi, poiché è oggi relativamente facile per chiunque procurarsi SIM e numeri telefonici da ogni angolo del globo. Una tendenza preoccupante che potrebbe avere conseguenze gravi per gli utenti ignari.

Trappole finanziarie nelle chiamate WhatsApp

Recentemente, un utente su Twitter ha condiviso la propria esperienza, rivelando di aver ricevuto un messaggio da un numero internazionale con prefisso +84, facente riferimento al Vietnam. La truffa coinvolgeva la proposta di un impiego part-time come promotore di video su YouTube, offrendo compensazioni finanziarie per ogni “Mi piace”. Un inganno che, purtroppo, è già noto da diversi mesi.

In questo genere di truffe, i malintenzionati solitamente inducono le vittime a installare app malevole o a unirsi a canali Telegram, dove verrà richiesto loro di investire denaro in azioni e criptovalute. La situazione è particolarmente delicata poiché tali richieste possono portare a perdite finanziarie significative o a compromettere dati personali.

Il consiglio unanime è di evitare di rispondere a numeri sconosciuti con prefissi internazionali, poiché ciò potrebbe aprire la porta a truffe potenzialmente dannose. La prudenza è la chiave per proteggere sé stessi da possibili minacce, e la consapevolezza degli utenti è cruciale per arginare la diffusione di queste pratiche scorrette.

Rimanere sempre all’erta e diffidare dei numeri sconosciuti

In considerazione di quanto emerso, è essenziale che gli utenti siano sempre vigili e informati sulle nuove tattiche truffaldine. WhatsApp, come piattaforma, potrebbe anche considerare l’implementazione di ulteriori misure di sicurezza per prevenire e contrastare queste frodi, garantendo un ambiente più sicuro per i suoi utenti.

La recente ondata di chiamate indesiderate evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza e prudenza nell’uso di WhatsApp. La sicurezza online richiede un impegno collettivo, e solo attraverso la diffusione di informazioni e la cautela nei confronti di numeri sconosciuti si può sperare di ridurre l’impatto di tali truffe digitali.