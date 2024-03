Quando pensiamo ad Apple il primo dispositivo che ci viene in mente è sicuramente l’iPhone, ma la casa di Cupertino ha sviluppato durante gli anni una serie di strumenti davvero utili, come l’orologio digitale.

Il primo Apple Watch è stato lanciato sul mercato il 24 aprile 2015 e ha subito conquistato il cuore degli utenti, soprattutto quelli più sportivi.

L’orologio di Apple è infatti utilizzato principalmente per monitorare la salute e gli allenamenti fisici, poiché permette di contare i passi, tenere sotto controllo il battito cardiaco e l’andamento del sonno.

Questo strumento possiede anche altre funzioni, come la possibilità di ricevere delle notifiche per il nostro smartphone, parlare con Siri, e utilizzare una vasta gamma di applicazioni come Apple Pay per i pagamenti oppure Maps per gli spostamenti.

Negli anni sono usciti diversi modelli dell’orologio di Apple che hanno visto dei sostanziali miglioramenti delle funzioni, e a breve è previsto il lancio dell’ultima serie: Apple Watch 10, che porterà delle modifiche incredibili.

Apple Watch 10: si potrà monitorare la pressione del sangue

Le ultime versioni dell’orologio digitale avevano già portate delle modifiche estremamente utili come la misurazione dell’ossigenazione e della frequenza cardiaca, ma pare che con la nuova serie Apple si stia spingendo ancora più in là.

Secondo le indiscrezioni, Apple Watch 10 integrerà anche il monitoraggio della pressione arteriosa, che potrebbe dimostrarsi davvero incredibilmente utile. È molto probabile che almeno inizialmente il dispositivo sarà in grado solo di avvisare in caso di valori pressori elevati, ma che con il tempo questa funzione possa essere migliorata.

Non ci saranno esclusivamente novità che riguardano le funzioni ma anche l’estetica. Infatti pare che Apple stia pensando a delle modifiche del cinturino, in particolare per il suo attacco, per rendere il dispositivo più compatto.

Per queste e altre novità riguardanti la nuova serie di Apple Watch non ci resta che attendere settembre.