OPPO, azienda all’avanguardia nel settore degli smart device, sta per debuttare sul mercato italiano con il suo nuovo OPPO Reno11 F 5G. Questo dispositivo si distingue per il suo stile vivace e accattivante, la potente Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e il display AMOLED Borderless da 120Hz, rappresentando un perfetto connubio tra design innovativo ed esperienze smart.

Maggiori dettagli sulla scheda tecnica dello smartphone OPPO

Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Services di OPPO, sottolinea l’importanza del design sottile e leggero del Reno11 F 5G, che con soli 7,54 mm di spessore e un peso di 177 g, garantisce comfort anche durante un utilizzo prolungato. Il dispositivo è disponibile in due varianti. La colorazione Ocean Blue presenta un nuovo Magnetic Particle Design, mentre la Palm Green sfrutta l’esclusivo processo OPPO Glow, entrambi offrendo una finitura brillante e sofisticata.

Il dispositivo vanta uno schermo AMOLED Borderless da 6,7” con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità massima di picco di 1100 nit, assicurando un’esperienza visiva vibrante e nitida. La Ultra–Clear Triple Camera da 64MP consente di catturare immagini dettagliate in qualsiasi condizione di luce con l’obiettivo grandangolare da 25 mm, mentre il Portrait Expert Engine di OPPO garantisce ritratti eleganti e raffinati.

La potenza del Reno11 F 5G è garantita dal chipset Mediatek Dimensity 7050 e dalla RAM fino a 8GB, mentre la batteria da 5000 mAh offre un’autonomia duratura, mentre la ricarica rapida SUPERVOOCTM da 67W assicura un rapido ripristino dell’energia.

Eleganza, creatività e avanguardia per il nuovo Reno11

Per quanto riguarda l’esperienza software, il sistema operativo ColorOS 14 introduce funzionalità innovative come File Dock, Smart Touch e Smart Image Matting, garantendo prestazioni fluide e una gestione intelligente dei dati.

OPPO si impegna anche a sostenere la creatività artistica attraverso una collaborazione con la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), offrendo l’opportunità di esplorare il potenziale fotografico del Reno11 F 5G e di partecipare al concorso OPPO Imagine IF Photography Awards 2024.

Il Reno11 F 5G sarà disponibile dal 20 marzo al 1 aprile per il pre–ordine esclusivamente su OPPO Store, al prezzo di 369,99€. Inoltre, viene offerta ai clienti la possibilità di beneficiare di un bundle promozionale che include auricolari Enco Free2i, OPPO Band2, un caricabatterie, una cover e una sostituzione gratuita della batteria fino al quarto anno. Dal 2 al 14 aprile, invece, sarà disponibile una promo nazionale, con la quale i clienti potranno ottenere ulteriori vantaggi.

Il nuovo OPPO Reno11 F 5G rappresenta un’opzione eccellente per coloro che cercano un dispositivo elegante, performante e ricco di funzionalità innovative. Con la sua combinazione di design accattivante, potente fotocamera e prestazioni affidabili, si presenta come uno dei migliori smartphone sul mercato.