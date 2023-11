Soltanto pochi giorni fa si è diffusa la notizia secondo la quale nel 2024 non assisteremo all’arrivo di alcun Apple Watch Ultra 3. Secondo gran parte degli esperti, Apple ha bisogno di tempo per poter sviluppare delle vere e proprie novità da introdurre nel suo smartwatch di punta ma ciò non vieta al colosso di rinnovare la prossima generazione di Apple Watch prevista per il mese di settembre del 2024.

Si dice, infatti, che Apple Watch 10 si distinguerà per l’arrivo di funzionalità tanto attese dagli utenti, tutte legate al monitoraggio di parametri vitali che renderanno il dispositivo ancora più “salvavita” di quanto non sia già.

Apple Watch 10: ecco alcune delle funzionalità attese!

Ancora una volta le informazioni sulle possibili funzionalità presenti su Apple Watch 10 è Mark Gurman di Bloomberg, il quale sostiene che Apple introdurrà un nuovo sensore che permetterà di misurare la pressione arteriosa. Precisamente, lo smartwatch del colosso non sarà in grado di fornire dei parametri definiti ma allerterà gli utenti in caso di pressione particolarmente alta così da esortarli a procedere con degli accertamenti.

Un’altra novità prevista su Apple Watch 10 riguarda la possibilità di monitorare le apnee notturne. Lo smartwatch sarà in grado di monitorare il modo di respirare durante il sonno così da indicare eventuali anomalie e invitare l’utente a consultare un medico per prevenire il presentarsi di gravi patologie.

La presenza di tali funzionalità sui prossimi dispositivi Apple non è ancora confermata ed è bene prendere la notizia con le pinze, soprattutto se considerate le indiscrezioni passate sull’arrivo del misuratore della glicemia, ancora parecchio lontano dal suo debutto.