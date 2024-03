Il 5 marzo scorso, Apple ha lanciato iOS 17.4, il nuovo aggiornamento del suo sistema operativo. L’aggiornamento, destinato agli utenti di iPhone, ha suscitato un forte interesse grazie ai suoi interventi relativi alle numerose correzioni di bug e all’introduzione di nuove funzionalità.

Tra le caratteristiche più significative spiccano una serie di misure di sicurezza per i dispositivi rubati e l’apertura delle porte agli App Store di terze parti anche in Europa. E non è tutto. Un’altra interessante funzione, riguarda l’assistente vocale di Apple. Con iOS 17.4, Siri acquista la capacità di leggere i messaggi in lingue diverse dall’inglese, un’opzione che potrebbe avere un impatto significativo per una vasta gamma di utenti.

Siri diventa sempre più multilingue

La possibilità di comprendere e leggere messaggi in varie lingue è una mossa strategica da parte di Apple, considerando il crescente numero di persone bilingui nel mondo. Uno studio del 2008 pubblicato nel Journal of Neurolinguistics ha rivelato che più della metà della popolazione globale è bilingue, e questo numero continua a crescere con le migrazioni internazionali.

Le possibilità offerte da questo aggiornamento aumentano notevolmente grazie al numero di lingue che sono state inserite. Ora Siri è in grado di leggere messaggi in ben 22 lingue diverse, inclusa l’italiano. Abilitare questa funzione è semplice ed immediato: gli utenti devono solo seguire alcuni passaggi nelle Impostazioni del loro dispositivo. Qui, infatti, basterà attivare la funzione e poter usufruire di questa novità sensazionale.

Una volta attivata, questa nuova capacità di Siri offre un livello aggiuntivo di flessibilità e comodità a tutti gli utenti, soprattutto a coloro che sono costantemente immersi in un ambiente multilingue e hanno la necessità di confrontarsi con più lingue durante la loro esperienza online. Nonostante Siri risponda sempre nella lingua principale impostata sul telefono, la sua capacità di comprendere e leggere messaggi in altre lingue può semplificare significativamente la comunicazione quotidiana.

Questo aggiornamento rappresenta solo uno dei tanti miglioramenti introdotti da Apple con iOS 17.4, dimostrando l’intenzione dell’azienda di migliorare costantemente l’esperienza degli utenti. La nuova funzionalità di Siri potrebbe non sembrare rivoluzionaria, ma per molti utenti in tutto il mondo rappresenta un cambiamento significativo che renderà la vita digitale ancora più fluida e accessibile.