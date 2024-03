Iliad Flash 150, la nuova offerta che affianca la Flash 200 5G

Tra febbraio e marzo, Iliad ha ufficializzato l’arrivo di due offerte appartenenti alla stessa gamma, ovvero la Flash. La prima, quella con 200 giga al mese, è ancora disponibile grazie alla proroga, mentre la seconda è stata ufficializzata proprio a marzo e offre 150 giga.

L’obiettivo è rendere la vita difficile agli altri provider, soprattutto quelli virtuali che ultimamente stanno monopolizzando il mercato. Con i suoi oltre 10 milioni di utenti, Iliad detiene la leadership ormai da tempo e questo non è più mistero. Ora, fino al prossimo 4 aprile, le due offerte resteranno disponibili sul sito ufficiale.

Iliad, sono ancora disponibili le Flash: ci sono fino a 200 GB in 5G

Chi si aspettava di non vedere più l’offerta Flash 200 di Iliad a partire dall’1 marzo, è rimasto piacevolmente sorpreso. Il gestore ha deciso di prorogare la soluzione e di portarla avanti fino al prossimo mese di aprile.

Questa però non è stata l’unica mossa del provider, che infatti ha deciso di promuovere anche un’altra offerta appartenente alla stessa stessa gamma. Nasce infatti anche la Flash 150, meno costosa e con qualche privilegio in meno.

Iliad continua con la Flash 200

All’interno di questa offerta che non ha di certo bisogno di presentazioni, c’è tutto quello di cui un utente in genere ha bisogno. Pagando solo 9,99 € al mese per sempre e senza rimodulazioni, chi sottoscrive la Flash 200 si assicura tutto.

Questa soluzione vanta minuti e messaggi illimitati con 200 giga in 5G e garantisce l’accesso allo sconto dell’offerta in fibra ottica.

La nuova Flash 150 di Iliad è perfetta per molti

Chi non vuole spendere invece 9,99 € al mese per un’offerta mobile può affidarsi alla nuova Flash 150. Ovviamente ci sono dei contenuti in meno ma si tratta sempre di un opportunità nettamente superiore a quelle offerte dalla concorrenza.

Al suo interno ecco infatti minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre ed anche in questa situazione il costo di attivazione è di 9,99 € una tantum.