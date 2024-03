Sembra che l’arrivo del 2024, per Apple, abbia finalmente segnato un importante punto di partenza per capitalizzare il suo investimento miliardario nel campo dell’AI. Il team di Cupertino ha lavorato senza sosta, partendo dal MacBook Air M3, per poter presentare, per la prima volta, un hardware come una piattaforma ottimizzata per l’AI. L’azienda ha proclamando il suo amato laptop come miglior dispositivo consumer al mondo per l’intelligenza artificiale. Ma non è tutto qui. Questo primo passaggio sembra essere solo l’inizio: il prossimo obiettivo sembra essere quello di rivoluzionare Siri.

L’obiettivo di Apple è chiaro: presentare una versione radicalmente migliorata dell’assistente vocale al prossimo WWDC di giugno. Nel dettaglio, si prevede una trasformazione completa, con Siri che si evolve in un chatbot generativo basato su AI ChatGPT. Questo nuovo “AppleGPT” porterà con sé non solo un’interazione vocale più naturale, ma anche la capacità di suggerire testi per email e messaggi.

Alcune interessanti funzioni di Siri

Mentre si attendono le novità in arrivo per l’assistente vocale di Apple, ci sono alcuni interessanti modi in cui Siri può essere utilizzato. Una di queste modalità permette di trasformare Siri in una sorta di navigatore. Perché aprire un’app dedicata quando è sufficiente dire: “Ehi Siri, portami a casa”? L’assistente è in grado di creare un itinerario dettagliato a piedi, in auto o con i mezzi pubblici per guidare l’utente fino alla sua destinazione. Un altro modo creativo di utilizzare l’assistente vocale è quello di trasformarlo in una sorta di Shazam. Basta chiedere a Siri di che canzone si tratta per ottenere immediatamente una risposta, senza dover ricorrere all’applicazione dedicata.

Le possibilità non si fermano qui. Siri può essere integrata con elettrodomestici smart, luci e persino tende, controllando tutto con semplici comandi vocali. Con l’evoluzione imminente di Siri verso un sistema più avanzato, chissà quali nuove e sorprendenti funzionalità ci riserverà il futuro.

L’impegno dimostrato da Apple per promuovere l’innovazione e la qualità dei suoi servizi, l’azienda sta dimostrando il suo continuo interesse verso l’innovazione. Con gli sviluppi che attendono Siri, Apple sembra essere, ancora una volta, pronta a ridefinire il futuro dell’industria, grazie anche all’introduzione dell’intelligenza artificiale.