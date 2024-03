Iliad Flash 200: offerta disponibile a 9 EURO, c'è anche la 150

Tenere addebita a distanza la concorrenza diventa sempre più difficile per le aziende che dominano nel mondo telefonico mobile italiano. Tra queste non poteva che esserci anche il nome di Iliad, che dal 2018 non sta facendo altro che raggiungere nuovi traguardi. Il suo percorso ha assunto una continuità fuori dal comune, con risultati che tanti altri gestori in molti più anni non hanno visto neanche da lontano.

Chiaramente quello che gli utenti vogliono vedere si chiama “convenienza” ed è un aspetto che si rapporta in maniera direttamente proporzionale ad altre due peculiarità fondamentali, la qualità e la quantità. Chi sceglie Iliad vuole avere tutto a disposizione, partendo dal prezzo basso fino ad arrivare a tantissimi giga mensili. In realtà questo gestore non ha mai disatteso le aspettative e anche in questo caso riesce a fare del suo meglio.

Dopo aver visto lo scorso mese un’offerta con ben 200 giga al suo interno, la storia non è cambiata. In via del tutto eccezionale Iliad ha preferito prorogare quella Flash 200 ma non solo: ne è arrivata anche un’altra a spalleggiarla. I più attenti avranno notato con l’inizio del mese di marzo che è stata ufficializzata infatti anche la nuova Flash 150, con qualche contenuto in meno ma ugualmente una delle migliori in circolazione.

Iliad lancia la sua migliore offerta e la affianca con la vecchia Flash 200

All’interno delle offerte di Iliad c’è tutto e questo non è un mistero. Gli utenti possono avere minuti, messaggi e giga scegliendo sia all’una che l’altra offerta, quelle disponibili sul sito ufficiale.

La prima delle due offerte è stata prorogata ed è Flash 200. La seconda è nuova: si chiama Flash 150. Entrambe le offerte dispongono di minuti e messaggi senza limiti verso tutti, con la prima che ha 200 giga in 5G è con la seconda che ne ha 150 in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9,99 € al mese e 7,99 € al mese.