Sono trapelate nuove notizie sul sistema operativo di Xiaomi: HyperOS. Le informazioni su questa nuova interfaccia sono ancora molto poche, essendo stato annunciato solamente il logo e i piani dell’azienda in generale. Tuttavia, recentemente sono arrivate nuove informazioni relative ad alcune funzionalità di questa nuova interfaccia.

Le prime novità di HyperOS

Xiaomi è entrata nel nuovo ambizioso progetto HyperOS, il “sistema operativo” basato su Android, che verrà rilasciato sui dispositivi anche più vecchi dell’azienda. Ricordiamo che, HyperOS non è effettivamente un sistema operativo, ma piuttosto un’interfaccia che rimpiazzerà la vecchia MIUI, inizialmente rilasciata nel 2010. Dopo aver svelato il logo lo scorso dicembre, la roadmap di HyperOS ad inizio mese, sono arrivate delle notizie relative ad alcune funzionalità.

Nuovo sistema operativo, non è sinonimo di funzionalità nuove e positive. Apparentemente Xiaomi ha rimosso l’amata funzione della MIUI che permetteva la riproduzione in background dei video da YouTube. Quindi, non sarà più possibile riprodurre contenuti dalla piattaforma di Google a schermo spento, come si era solito fare. La rimozione di questa opzione è molto probabilmente collegata a YouTube Premium, il piano a pagamento della piattaforma. Tra le varie funzioni disponibili agli utenti paganti, troviamo proprio la riproduzione in background dei video. Molto probabilmente la rimozione di questa funzionalità è stata presa in seguito a pressioni da parte di Google. Tuttavia, gli utenti di HyperOS non saranno gli unici sfortunati a non poter più usufruire di questa funzionalità. Infatti, anche gli utenti che possiedono la MIUI (nelle versioni 12, 13 e 14) perderanno la riproduzione in background dei video negli aggiornamenti futuri.

Inoltre, sembrerebbe che Xiaomi abbia migliorato l’interfaccia dell’app meteo proprietaria. Adesso si presenterà con una grafica più realistica ed ordinata. Le informazioni saranno infatti divise in riquadri differenti, ognuno dei quali sarà dedicato a dati meteorologici specifici. Una particolarità che di certo non verrà trascurata dai futuri utenti della nuova app meteo di HyperOS.