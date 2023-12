Xiaomi ha scelto di rivoluzionare il sistema operativo proprietario passando alla MIUI al nuovissimo HyperOS. Questo cambiamento, al momento, è attivo in Cina e non è chiaro se la rivoluzione software arriverà anche nel resto del mondo.

Per sottolineare l’importanza strategica che HyperOS rivestirà per il brand, Xiaomi ha avviato una campagna di aggiornamento che coinvolge tantissimi device. Il produttore ha intenzione di aggiornare circa 80 device nel corso del primo semestre del 2024.

Tra i nuovi device supportati ci saranno modelli molto popolari come i flagship Xiaomi delle precedenti generazioni, i tablet del produttore o i device appartenenti alla famiglia Redmi. Stando alle ultime indiscrezioni emerse, possiamo scoprire l’elenco completo dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento ad HyperOS a partire dalle prossime settimane.

Xiaomi vuole espandere la diffusione di HyperOS implementando il supporto ad oltre 80 device del produttore

I device Xiaomi che si aggiorneranno saranno:

Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Serie Xiaomi 12S

Serie Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Serie Xiaomi 11

Serie Xiaomi 10, 10 Pro, 10 Ultra, 10S

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Сivi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Gli smartphone della famiglia Redmi che riceveranno l’update sono:

Redmi K60E

Serie Redmi K50

Serie Redmi K40

Serie Redmi Note 13 5G

Serie Redmi Note 13R

Serie Redmi Note 12

Serie Redmi Note 12R 5G

Serie Redmi Note 11T Pro

Redmi 12C

Passando ai tablet, ci sono modelli sia appartenenti a Xiaomi come il Pad 5 in tutte le varianti base e Pro ma anche il Redmi Pad, anche in variante SE. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.