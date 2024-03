Con iOS 18 sembra che Apple stia cercando di introdurre l’intelligenza artificiale nel sistema operativo, soprattutto nell’assistente vocale Siri. Presto quindi potremmo vedere nuove domande e comandi che genereranno risposte uniche e molto più complesse. Ma anche senza intelligenza artificiale, Siri possiede dei comandi con i quali può risultare molto utile.

Comandi utili di Siri che potresti non sapere

Dal suo lancio nel 2011, Siri ha sempre saputo aiutare gli utenti di iPhone e iPad rispondendo alle loro domande. Che sia una richiesta di effettuare una chiamata, sapere il meteo, o cercare delle informazioni su internet, Siri ha sempre una risposta. Con i diversi aggiornamenti l’assistente vocale di Apple si è evoluto, diventando più flessibile sulle domande che gli vengono poste. Infatti, da domande formulate in modi ben precisi, adesso è in grado di interpretare e rispondere ai vari comandi posti dagli utenti. Inoltre per risposte più accurate, sono state aggiunte integrazioni con le diverse applicazioni di sistema o proprietarie di Apple.

Grazie alle appena citate capacità di Siri, il comando “Dammi indicazioni per…” è semplicemente diventato “Andiamo a Casa (o al Lavoro)”. Verranno fornite indicazioni verso quei luoghi che abbiamo impostato come casa o lavoro, grazie all’integrazione con l’app Mappe. Anche il comando relativo al meteo, probabilmente uno dei più vecchi, si è evoluto. Invece di dire “Che tempo sta facendo?“, si potrà semplicemente chiedere se è il caso di portare l’ombrello o mettere la crema solare. Grazie all’acquisto di Shazam è possibile chiedere a Siri “Che canzone è questa?“, in modo da attivare la ricerca tra miliardi di canzoni diverse. Inoltre grazie a Safari e all’applicazione Home di Apple, Siri è in grado di effettuare ricerche su Internet e di gestire gli elettrodomestici intelligenti. È possibile chiedere all’assistente di spegnere una luce o di impostare una determinata temperatura in casa.