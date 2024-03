Avete mai sognato di pulire i vetri della vostra casa o ufficio in modo completamente automatico ma soprattutto portatile? Ecco a voi allora il nuovo Winbot W2 Omni che promette di rendere spendente qualsiasi vetro e di pulire addirittura i pannelli solari. Ma sarà vero? Scopriamolo in questa recensione.

Questo robot pulisci vetri non solo porta con sé una serie di novità e miglioramenti rispetto ai suoi predecessori, ma introduce anche una caratteristica distintiva: una stazione multifunzionale. Oltre a funzionare come base di ricarica, questo elemento innovativo si trasforma in un centro di controllo e storage, integrando al suo interno un avvolgicavo automatico.

Semplice da usare

La facilità d’uso è garantita dalla stazione centrale, che elimina la necessità di ricorrere costantemente allo smartphone per controllare il dispositivo. Infatti, i pulsanti situati sulla parte superiore del case di trasporto consentono di riavvolgere il cavo con la stessa semplicità di un aspirapolvere tradizionale, oltre a selezionare la modalità di pulizia del robot lavavetri secondo le proprie esigenze.

Con ogni acquisto viene fornita una soluzione di pulizia da 230 ml, da riacquistare autonomamente per i futuri utilizzi. Non sarà necessario sostituire spesso il panno umido, poiché nella confezione Ecovacs ne include due aggiuntivi.

Design e prestazioni

Il robot per la pulizia delle finestre, insieme a tutti i suoi accessori, può essere facilmente trasportato in un elegante case all-in-one. Questo contenitore, utilizzato sia per il trasporto che per la conservazione, funge anche da centro di controllo. In alternativa, è possibile utilizzare l’app per smartphone, offrendo così una maggiore flessibilità nell’uso del dispositivo senza dipendere esclusivamente dal supporto software.

Misurando 271 x 271 x 775 mm e pesando soltanto 1,6 kg, il design si presenta compatto e gestibile. La scocca, elegantemente realizzata in plastica bianca, è impreziosita da un anello circolare argentato sulla sommità, donando al robot un’aria sofisticata e di tendenza.

Nonostante le somiglianze con il modello precedente, questo robot vanta una bellezza superiore, frutto di materiali di alta qualità e di un assemblaggio impeccabile.

La parte superiore ospita elementi funzionali quali il pulsante di avvio/stop della pulizia, un ingresso per il detergente e una pratica maniglia in simil-pelle. Quest’ultima facilita notevolmente il posizionamento o la rimozione del robot dalle superfici vetrate, migliorando l’esperienza d’uso.

Alla base, il Winbot W2 OMNI rivela un’attenzione al dettaglio con due cingoli gommati per una navigazione fluida sul vetro, velcro perimetrali per il fissaggio del panno di pulizia, e una piccola finestra per monitorare il livello del detergente nel serbatoio. Vi sono inoltre quattro piedini morbidi, essenziali per il riconoscimento dei bordi di finestre prive di telaio, e un sistema di aspirazione e regolazione della pressione che garantisce l’aderenza alla superficie.

Con sei ugelli di distribuzione del detergente, disposti sia frontalmente che posteriormente, il robot assicura una copertura ampia e uniforme, raggiungendo con efficacia ogni angolo della superficie vetrata. La presenza di bumper ammortizzati protegge inoltre il robot e le finestre da eventuali urti, evidenziando una cura anche per la sicurezza durante l’utilizzo.

Com’è fatta la stazione?

La stazione presentata coniuga praticità e design in maniera esemplare, esibendo dimensioni compatte di 312 x 215 x 327 mm e un peso di soli 5.6 kg. Questa combinazione di misure e massa la rende estremamente agevole da trasportare, facilitata ulteriormente da una maniglia ampia situata sulla parte superiore, che garantisce un’ottima maneggevolezza.

Il design si avvale di materiali plastici di alta qualità, impreziositi da una colorazione che unisce il bianco al tocco distintivo dell’argento, conferendo all’insieme un aspetto raffinato e moderno.

Sulla parte superiore, l’utente trova immediatamente accessibili tre pulsanti dedicati rispettivamente all’accensione/spegnimento, al riavvolgimento automatico del cavo di alimentazione e alla selezione delle diverse modalità di funzionamento, facilitando un’interfaccia intuitiva e diretta. A completare il quadro ci sono cinque LED blu che forniscono un feedback visivo immediato sulla carica residua della batteria, elemento fondamentale per gestire al meglio l’utilizzo della stazione.

La base è equipaggiata con quattro piedini gommati, che garantiscono stabilità e sicurezza, e una ventosa potente, pensata per ancorare in modo sicuro la stazione al pavimento, evitando spostamenti indesiderati durante l’uso.

All’interno, aprendo la parte frontale, si accede al cuore della stazione: lo scomparto dedicato al robot e quello destinato alla soluzione detergente, organizzati in modo tale da semplificare sia la manutenzione che il rifornimento dei materiali consumabili.

Sul retro, un ulteriore scomparto custodisce il cavo di ricarica della batteria e due pannetti lavabili, essenziali per il mantenimento e l’efficienza della stazione. È presente anche un gancio di sicurezza, la cui utilizzazione non è imperativa ma può contribuire a una maggiore sicurezza d’uso.

Primo avvio

L’avviamento del Winbot W2 OMNI è reso particolarmente intuitivo e agevole, grazie non solo a un manuale di istruzioni dettagliato ma anche alla presenza di una guida di avvio rapido inclusa nella confezione. Questo facilita notevolmente i primi passi con il dispositivo, che al momento dell’accensione invita a connettersi alla sua app dedicata, disponibile sia per utenti Android che iOS. Attraverso l’app è possibile effettuare aggiornamenti del firmware, selezionare differenti modalità di lavaggio e accedere a una serie di funzioni aggiuntive, ampliando così le potenzialità dell’utensile.

Per quanto riguarda il processo di pulizia, esso si dimostra semplice e diretto. Dopo aver riempito il serbatoio con la soluzione detergente, si procede estraendo il robot dal suo alloggiamento, applicando il pannetto di pulizia umido tramite il sistema a velcro, e posizionando il robot sulla superficie vetrata. Un semplice tocco sul pulsante di avvio innesca il processo di pulizia, durante il quale il robot si adopera per restituire una pulizia impeccabile della finestra, permettendo all’utente di attendere semplicemente il completamento dell’operazione per poi passare alla finestra successiva.

Un’ulteriore comodità è rappresentata dalle risposte vocali in italiano fornite dal Winbot W2 OMNI, che aggiornano sull’avanzamento della pulizia o sulla modalità di lavaggio selezionata. Attraverso l’app o un pulsante sulla stazione di base, è possibile scegliere tra diverse opzioni di pulizia: rapida per un intervento quotidiano, profonda per un lavaggio più intenso, accurata per una pulizia che comprende anche i bordi, specifica per i bordi o mirata a macchie particolari, attraverso un controllo remoto virtuale.

La qualità della pulizia risulta elevata, con prestazioni che migliorano quelle del modello precedente. Questo grazie all’adozione della nuova tecnologia di navigazione WIN-SLAM 4.0, al rilevamento intelligente dei bordi e a un sistema di spruzzatura migliorato, che ora conta su tre ugelli per una copertura più ampia ma al tempo stesso più precisa. Il robot è capace di rimuovere efficacemente lo sporco anche dai vetri particolarmente trascurati, senza lasciare aloni o residui, spesso già al primo passaggio.

Nonostante alcune difficoltà persistano nella pulizia degli angoli e dei bordi, si nota un miglioramento, con i bordi che restano non lavati per soli 0,5 cm. Per i tempi di pulizia, una finestra standard richiede dai 2 ai 3 minuti a seconda della modalità scelta, con un serbatoio da 60 ml di soluzione detergente che si rivela sufficiente per circa 30 mq di superficie vetrata, equivalenti a 12-13 finestre di dimensioni normali.

Il test

Il robot lavavetri Ecovacs Winbot W2 Omni ha dimostrato eccellenti prestazioni nella recensione, grazie alla sua capacità di pulire a fondo e rilevare efficacemente gli angoli. Puirtroppo l’app Ecovacs e il rilevamento degli ostacoli presentano margini di miglioramento. Un aspetto particolarmente apprezzato è stato l’impiego di ammortizzatori che, in pratica, salvaguardano l’integrità del dispositivo in caso di impatti.

Il Winbot W2 Omni è adatto per tutti i tipi di finestre piatte di dimensioni minime 30 × 40 cm e con una inclinazione fino a 30 gradi. È necessario circa tre ore per una carica completa. Il processo di pulizia si riassume così: posizionare il robot sulla finestra, premere il pulsante per due secondi fino alla conferma vocale che il dispositivo è attaccato alla finestra, poi lasciarlo operare. Ecovacs assicura un’autonomia di 110 minuti.

Non c’è bisogno di preoccuparsi che il Winbot W2 Omni cada: rimane attaccato alle finestre con una potenza di aspirazione di 5,500 Pa. Un controllo vocale informa quando si può lasciare il dispositivo o è necessario sostenerlo, e lo stesso vale al termine del processo di pulizia.

Al completamento della pulizia, il W2 Omni ritorna al punto di partenza e rimane attaccato alla finestra fino a quando non viene preso e spento premendo il pulsante per due secondi.

Ci sono due modalità per controllare il robot: tramite l’app Ecovacs o usando la stazione di ancoraggio come pannello di controllo, dotato di tre pulsanti: accensione/spegnimento, avvolgimento del cavo e cambio modalità di pulizia.

Le uniche due funzioni riservate all’app sono il controllo tramite un gamepad virtuale e l’impostazione del tasso di spruzzo dell’acqua. Il fatto che Ecovacs mantenga minimale la gamma di funzioni è positivo, ma sarebbe stato pratico includere impostazioni fisse per il tasso di spruzzo, simili al flusso d’acqua dei robot aspirapolvere.

Il robot è piuttosto rumoroso, con un volume sonoro di 66 dB durante il funzionamento. Contrariamente alle aspettative, i mop sono solo umidi e non bagnati dopo la pulizia, quindi non è necessario sporcarsi le mani strizzando mop sporchi e zuppi.

Nella finestra “Controllo remoto“, si controlla il robot ed è necessario spruzzare manualmente la soluzione di pulizia, possibile ogni otto secondi. Indipendentemente dal controllo manuale o automatico, le finestre verranno pulite a fondo, lasciando anche una gradevole fragranza per circa un’ora.

La navigazione del dispositivo ha suscitato opinioni ambivalenti. Ecovacs ha installato un sensore di accelerazione gravitazionale per la stabilità del robot e un sensore optocoupler per il rilevamento di bordi e angoli, che ha funzionato ottimamente. Il rilevamento degli ostacoli non è stato convincente, non riconoscendo ad esempio la maniglia della porta della doccia. Fortunatamente, gli ammortizzatori ai lati del robot riducono i danni da impatto. Pertanto, è consigliabile liberare il davanzale della finestra da oggetti fragili prima della pulizia.

Conclusioni

Il Winbot W2 Omni si rivela un affidabile alleato per chi è alla ricerca di un robot lavavetri intelligente. La gestione e il controllo del dispositivo sono estremamente semplici, anche senza l’uso dell’app. Anche il trasporto è reso comodo da Ecovacs: la stazione di ancoraggio, che funge anche da contenitore e pannello di controllo, nonostante il suo peso di 7.2 kg, non affaticherà i vostri muscoli dopo averla spostata da una finestra all’altra.

L’unico aspetto su cui Ecovacs deve lavorare per il modello successivo è il rilevamento degli ostacoli. Se il vostro gatto non è già la causa di vasi rotti e altri oggetti fragili in casa, il Winbot W2 Omni potrebbe diventarlo durante uno dei suoi momenti. Sarà anche necessario valutare se il cavo di 5.5 metri sia sufficientemente lungo per le vostre finestre.