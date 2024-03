L’attesa per il lancio del tanto chiacchierato ASUS Zenfone 11 Ultra è finalmente terminata. Le indiscrezioni dei leaker, ormai una costante nell’era dell’informazione digitale, hanno sciolto il velo sulle caratteristiche di questo nuovo gioiello tecnologico di casa taiwanese. Da quanto riportato da fonti autorevoli come GizmoChina, il nuovo smartphone si presenta con un design che richiama da vicino il predecessore ASUS ROG Phone 8, ma con una svolta significativa nel reparto fotocamere.

Rilasciata la scheda tecnica dell’ASUS Zenfone 11 Ultra

Dal punto di vista tecnico, il display di Zenfone 11 Ultra adotterà una tecnologia AMOLED FHD+ da 6,78 pollici con tecnologia LTPO e un refresh rate fino a 144 Hz, leggermente inferiore ai 165 Hz del ROG Phone 8. Inoltre, gli utenti potranno scegliere tra una vasta gamma di colori tra cui Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, e Desert Sienna.

Sotto la superficie, Zenfone 11 Ultra sarà alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, con una frequenza massima di 3,30 GHz. I test preliminari su GeekBench hanno mostrato punteggi impressionanti, con 2.226 punti in Single-Core e 6.949 punti in Multi-Core. Il dispositivo offrirà opzioni di memoria fino a 16GB di RAM LPDDR5x e fino a 1TB di memoria UFS 4.0, garantendo uno spazio di archiviazione generoso per applicazioni e file multimediali.

La batteria da 5.500 mAh promette una durata eccezionale. Supportata dalla ricarica rapida cablata a 65 W e dalla ricarica rapida wireless a 15 W, consentirà agli utenti di rimanere connessi per più tempo senza interruzioni.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Zenfone 11 Ultra si distinguerà per la sua versatilità. La lente principale Sony IMX890 da 50MP, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), catturerà immagini dettagliate e nitide in qualsiasi condizione di illuminazione. Inoltre, sarà presente un obiettivo ultra–grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 32 MP con OIS e zoom ottico 3x. In questo modo garantirà una vasta gamma di opzioni creative per gli utenti appassionati di fotografia. La fotocamera frontale da 32 MP garantirà selfie di alta qualità, completando il pacchetto fotografico di questo nuovo smartphone.

ASUS Zenfone 11 Ultra promette di essere un concentrato di tecnologia e innovazione. Con un design raffinato, prestazioni potenti e un sistema fotografico versatile, questo smartphone si presenta come un serio contendente nel mercato di fascia alta.