Asus Zenfone 11 Ultra in arrivo il 14 marzo, è ufficiale

Ora è ufficiale. Il noto produttore tech Asus ha da poco confermato che annuncerà diversi nuovi dispositivi durante un evento che si terrà il prossimo 14 marzo 2024. L’azienda, in particolare, annuncerà ufficialmente anche i suoi nuovi smartphone top di gamma, tra cui il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra. Stando a quanto è emerso, il dispositivo in questione sarà distribuito ufficialmente anche per il mercato europeo.

Asus annuncerà ufficialmente il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra a marzo

Asus Zenfone 11 Ultra sarà uno dei prossimi smartphone top di gamma dell’azienda e sarà annunciato ufficialmente tra un mese. Come già accennato in apertura, il produttore tech ha da poco confermato ufficialmente che si terrà un importante evento di presentazione ufficiale il prossimo 14 marzo 2024.

Oltre a questo, l’azienda ha anche confermato alcune delle peculiarità che caratterizzeranno questo nuovo smartphone. Stando a quanto riportato dall’azienda, quindi, il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra potrà contare su una batteria a lunga durata. Oltre a questo, il nuovo smartphone di casa Asus avrà alcune novità dal punto di vista fotografico, dato che sarà possibile registrare video super stabilizzati.

Questo è quanto ha rivelato il colosso Asus sul suo nuovo smartphone. Tuttavia, in queste ultime settimane erano già emerse numerose indiscrezioni e rumors che ci hanno rivelato ampiamente cosa aspettarci. In particolare, il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra potrà vantare sulla parte anteriore un display molto ampio con una diagonale da 6.78 pollici. Il pannello sarà un LTPO con tecnologia AMOLED in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento davvero molto ampia pari a 144Hz. Le prestazioni saranno decisamente elevate grazie alla presenza del soc Snapdragon 8 Gen 3 con tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e fino a 513 GB di storage interno di tipo UFS 4.0. Dal punto di vista tecnico, sembra che ci siano molte somiglianze con il fratello Asus ROG Phone 8 Pro.