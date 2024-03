Recentemente, è stata ceduta, in Pennsylvania, una rara creazione LEGO a un prezzo straordinario. Si tratta di una piccola maschera di Kanohi Hau, proveniente dalla collezione Bionicle di LEGO, ormai fuori produzione. Ma cosa la rende così speciale? Stiamo parlando di una maschera in oro 14 carati, prodotta in soli 30 esemplari e distribuita nel lontano 2001. Tra questi esemplari, venticinque sono stati dati in regalo e cinque sono rimasti a disposizione delle persone che effettivamente lavoravano alla LEGO.

Oggi, dopo 23 anni, uno di questi esemplari è riemerso e questo lo rende davvero un pezzo unico e particolarmente appetibile per fan ed appassionati. Proprio come ha dichiarato Chad Smith, vicepresidente dell’e-commerce per Goodwill, un negozio di articoli usati, nella Pennsylvania centrale e settentrionale.

Questo particolare LEGO dal valore inestimabile

La linea Bionicle ha avuto una durata di soli nove anni, con un breve revival nel 2015 e nel 2016. I pezzi di questa linea sono conosciuti per le loro intricate storie che coinvolgevano i personaggi dell’immaginaria isola di Mata Nui, e per il loro essere più simili ad action figure piuttosto che ai tradizionali LEGO. Le loro articolazioni sferiche consentivano un’ampia gamma di movimenti. Ogni personaggio poteva essere “ampliato” con delle maschere che conferiscono poteri protettivi a chi le indossa e il potere della maschera dorata di Kanohi Hau è particolarmente forte.

Questa particolare maschera, inizialmente, era stata messa in vendita da Goodwill al prezzo di $14,95. Col passare del tempo però le prime offerte degli acquirenti, hanno reso evidente quando fossero ricercate le maschere. Questo processo ha condotto ad un aumento esponenziale del loro valore di vendita. Ma solo quando sono arrivate le prime offerte sui $1.000 si è davvero compresa la portata di questo fenomeno, come dichiarato da Smith a Sarah Bloomquist di WPVI–TV.

Dopo ben 48 offerte, alla fine la maschera dorata di Kanohi Hau è stata venduta a 18.101 dollari. Risulta evidente, dunque, che i LEGO non sono utili solamente per stimolare la creatività, ma possono anche diventare una fonte di guadagno considerevole.

C’è stato un caso simile nel 2020, ma il mattoncino in questione fa venduto a “soli” 15.000 dollari. Quindi, se siete appassionati dei modellini LEGO (e chi non lo è!) questo potrebbe essere il momento giunto per esaminare la vostra amatissima collezione e controllare se siete in possesso di uno di questi rarissimi e preziosissimi pezzi.