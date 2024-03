I pieghevoli di Xiaomi stanno facendo il loro ritorno, alimentando l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia. Alcuni rumor riguardanti i prossimi dispositivi della serie Mix, come il Mix Flip e il Mix Fold 4, stanno iniziando a circolare sui social network e sui forum specializzati.

Il Mix Fold 4, giunto alla sua quarta iterazione, è stato oggetto di un nuovo flusso di indiscrezioni che stanno alimentando l’attesa. Secondo le informazioni trapelate da Digital Chat Station su Weibo, il dispositivo presenterà diverse migliorie significative. Innanzitutto, si parla di un miglioramento estetico con una piega meno evidente, rendendo il design più raffinato. Inoltre, sembra che il Mix Fold 4 sarà dotato di una certificazione IP non specificata che garantirà una certa resistenza ai liquidi e alla polvere, anche se non si conoscono i dettagli precisi di questa certificazione.

Novità uniche per il nuovo Xiaomi Mix Fold 4

Una delle principali modifiche riguarderà la cerniera, che sarà rivista per renderla più robusta e durevole nel tempo. Si prevede che il peso del dispositivo oscillerà tra i 220 e i 240 grammi, garantendo una buona portabilità senza compromettere la solidità della struttura. Per quanto riguarda le prestazioni, il Mix Fold 4 sarà alimentato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon8 Gen3, assicurando un’esperienza fluida e reattiva.

In termini di memoria e archiviazione, il dispositivo si distinguerà per la sua generosità. Si prevede che sarà disponibile con una configurazione di 16GB di RAM e una capacità di archiviazione fino a 1TB, offrendo così ampio spazio per memorizzare file, applicazioni e contenuti multimediali senza problemi di spazio.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Mix Fold 4 sarà dotato di una batteria potente da 5.000 mAh, che dovrebbe garantire una durata sufficiente anche per gli utenti più esigenti. La ricarica rapida via cavo a 100W consentirà di riportare rapidamente il dispositivo alla piena carica, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Una delle caratteristiche più interessanti dello Xiaomi Mix Fold 4 sarà il suo comparto fotografico. Si prevede che sarà dotato di un sensore principale da 50MP, accompagnato da almeno una lente periscopica, una grandangolare e una seconda telecamera, consentendo agli utenti di catturare immagini di alta qualità.

Gran parte delle informazioni emerse finora sembrano confermare i rumor precedenti riguardo questo dispositivo Xiaomi, suggerendo che il Mix Fold 4 sarà un dispositivo estremamente competitivo sul mercato degli smartphone pieghevoli. Resta da vedere quando e in che forma questi dispositivi faranno la loro comparsa sul mercato, ma una cosa è certa: c’è grande attesa e interesse per ciò che il futuro riserva in questo settore innovativo della tecnologia mobile.