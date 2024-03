Così come fanno tutti gli operatori, anche per Marzo 2024 Windtre ha aggiornato il proprio pool di offerte sia per la sezione mobile che per la sezione casa, nel dettaglio questo mese Windtre si è dedicata alla sezione inerente la fibra ottica e la connessione internet per casa con tecnologia FTTH laddove è supportata, vediamo le offerte messe a disposizione per i clienti per il mese di Marzo 2024.

4 Super offerte pensate per tutti

WINDTRE Super Fibra

Partiamo con l’offerta principale, quest’ultima offre:

Telefonate nazionali senza limiti;

Internet illimitato con velocità fino a 2,5 Gbps ;

; Modem con Wifi 6 a 0€, però con una durata del contratto minimo di 48 mesi.

Il costo mensile della promo è di 24,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 39,99 euro che però scende se si chiede la FTTH in aree bianche a 19,99 euro.

WINDTRE Absolute

La seguente promo è identica alla precedente con la differenza che il prezzo scende a 20,99 euro e il modem non è incluso, per il resto abbiamo internet illimitato massimo a 1Gbps di velocità e chiamate illimitate senza scatto alla risposta, il costo di attivazione rispetta le stesse modalità descritte per l’offerta precedente.

Super Internet Casa FWA

In questo caso la promo include le seguenti opzioni al costo mensile di 24,99 euro:

Telefonate con solo scatto alla risposta di 23 centesimi verso i numeri nazionali e i fissi di Europa Occidentale, USA e Canada;

e i fissi di Europa Occidentale, USA e Canada; Internet illimitato fino con velocità massimo a 300 Mbps;

Modem Wifi 6 e antenna inclusi nella promo.

La promo offre il servizio wireless con 4G o 5G FWA e ha un costo di attivazione di 99,99 euro divisibile in 24 rate da 3,99 euro al mese.

WINDTRE Voce Più

Questa promo dedicata alle telefonate invece include nel prezzo di 17,99 euro mese:

Telefonate nazionali senza limiti, sono inclusi Europa occidentale, USA e Canada;

Internet a consumo a velocità massima di 20 Mega.

Il costo al mese è di 17,99 euro con un costo di attivazione di 30 euro se effettuate la migrazione di un numero e di 50 euro se ne sottoscrivete uno nuovo.