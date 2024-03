Samsung, il gigante coreano della tecnologia, continua a sorprendere i suoi utenti con innovazioni e personalizzazioni di ogni tipo. Parlando appunto dei nuovi aggiornamenti introdotti, vi è uno che potrebbe risultare particolarmente utile per una molteplicità di utenti. Si tratta della possibilità di impostare un tempo limite per la modalità Silenzioso del proprio Galaxy.

Ma spieghiamo meglio cosa si intende per modalità silenziosa temporanea. Quest’ultima, viene utilizzata dagli utenti nel momento in cui essi desiderano impostare un periodo di tempo durante il quale il telefono resterà in modalità Silenzioso. Ovvero nel momento in cui si riceve un messaggio o una telefonata, lo smartphone non emetterà alcun suono. Inizialmente tale funzione, una volta attivata, bisognava disattivarla manualmente. Ora, invece, con il nuovo aggiornamento sarà possibile definire un tempo limite entro cui la modalità Silenzioso si disattiverà automaticamente e il telefono tornerà alla suoneria normale.

Samsung: attivazione della funzione su i suoi dispositivi

Attivare questa funzione sui dispositivi Samsung è davvero molto semplice.

Basta infatti tenere premuto il toggle rapido per attivare o disattivare la modalità Silenzioso. Da qui si dovrà accedere alle impostazioni della One UI, l’interfaccia utente di Samsung, e selezionare l’opzione “Silenzioso a tempo” nella sezione dedicata ai suoni e alle vibrazioni.

Una volta selezionata questa opzione, si potrà scegliere il periodo di tempo desiderato entro cui il volume del cellulare sarà disattivato. Trascorso il tempo indicato, come detto, lo smartphone ritornerà alle impostazioni iniziali, e la ricezione di chiamate, notifiche e messaggi sarà segnalata, come sempre, da un suono o da una suoneria predefinita. Il tutto senza alcun bisogno di ripercorrere manualmente le impostazioni iniziali.

Inutile dire che si tratta di una funzione che risulta essere particolarmente utile per coloro che desiderano usufruire della modalità silenziosa per un periodo di tempo limitato, e che dunque non devono ricordarsi di reimpostare il volume del loro telefono nel momento in cui ne hanno di nuovo bisogno. Insomma, nei casi in cui desiderate non essere disturbati per motivi di studio, partecipazione a delle riunioni, momenti di riposo o altro ancora, la modalità silenziosa del Samsung correrà in vostro soccorso per poi disabilitarsi al termine del vostro impegno. Un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione dell’azienda nel fornire soluzioni pratiche e personalizzate per le esigenze dei propri utenti. Un esempio perfetto di come la tecnologia possa essere utilizzata per semplificare la vita quotidiana e migliorare l’esperienza dell’utente.