Vodafone, tornano le SILVER: con 200 giga al mese TIM perde ancora

Il periodo sembra essere prolifico per i tanti gestori che si occupano di telefonia mobile, soprattutto quelli più famosi. Ovviamente non possono non risaltare i nomi di provider come Vodafone che sta facendo di tutto pur di mettere in difficoltà i gestori virtuali ma non solo.

L’obiettivo è quello di ritornare in auge, conquistare la vetta delle classifiche di gradimento e anche un gran numero di nuovi utenti.

Ovviamente il discorso riguarda molto da vicino le promozioni della linea Silver, quella a cui Vodafone è più affezionato. Il gestore anglosassone ha dato grande prova di forza già verso la fine del 2023 con queste promo, tutte in saldi. Adesso l’obiettivo è seguire quella linea riuscendo a portare avanti una campagna di rientro importante. Sono tornate infatti disponibili ancora una volta con prezzi vantaggiosi, esattamente 7,99 € al mese e 9,99 € al mese. Cambiano i prezzi ma non cambiano i nomi, praticamente uguali in entrambi i casi.

Vodafone mette in crisi gli altri gestori con le sue offerte Silver, ecco i dettagli

La prima soluzione da prendere in considerazione è quella che con soli 7,99 € al mese garantisce minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Il vero punto forte è la connessione ad Internet presente con 100 giga in 4G ogni mese.

La seconda soluzione invece va leggermente oltre, offrendo minuti e messaggi senza limiti come la prima ma arrivando a 150 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese.

Chi desidera qualche giga in più può attenersi ai servizi che il gestore rende disponibili, come ad esempio SmartPay. Scegliendolo, si possono avere tutti i mesi 50 giga in più semplicemente avendo un servizio di ricarica automatica. Non ci sono posti aggiuntivi di nessun genere.

Sia la prima che la seconda offerta sono disponibili solo ed unicamente per gli utenti che abbandonano il loro gestore virtuale o Iliad.