L’attesa per la presentazione ufficiale dell’ASUS Zenfone 11 Ultra, prevista per il 14 marzo, si è arricchita di nuove anticipazioni e dettagli sul web. In queste ultime settimane, il dispositivo di punta di ASUS ha continuato a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tecnologia con una serie di interessanti indiscrezioni. Tra queste spicca quella relativa al suo probabile prezzo di lancio sul mercato europeo, sebbene la sua affidabilità non sia stata confermata.

Secondo le informazioni trapelate da uno store ceco, sembra che l’ASUS Zenfone 11 Ultra possa essere commercializzato in Europa a un costo iniziale di circa 986 euro per la variante con RAM da 12 GB e memoria interna da 256 GB. Mentre la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria integrata potrebbe essere proposta a circa 1.045 euro. Inoltre, si specifica che questi prezzi potrebbero essere validi solo per il primo mese dopo il lancio, potrebbero invece cambiare a partire dal 14 aprile. Successivamente è previsto un aumento di circa 40 euro per la versione base e di circa 98 euro per quella più avanzata.

I prezzi dei nuovi modelli ASUS

L’attendibilità di queste informazioni resta da confermare, così come la loro applicabilità nei vari Paesi europei. Nel frattempo, è utile rivedere le presunte specifiche tecniche di questo nuovo smartphone ASUS.

Si prevede che l’ASUS Zenfone 11 Ultra sarà equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate di 144 Hz. L’utente avrà la scelta tra due configurazioni di memoria, rispettivamente da 12 GB o 16 GB di RAM e da 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione.

Sul retro del dispositivo dovrebbe essere presente un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera, con un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel dotato della tecnologia Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi di ASUS.

Tra le altre caratteristiche spiccano una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless, il sistema operativo Android 14 e una varietà di opzioni di colore per il design del dispositivo.

In attesa della presentazione ufficiale, l’ASUS Zenfone 11 Ultra promette di essere un’interessante proposta nel panorama degli smartphone di fascia alta. Con specifiche di alto livello e funzionalità avanzate il nuovo smartphone potrebbe conquistare gli utenti alla ricerca di prestazioni elevate e versatilità.