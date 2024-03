A partire da giovedì 14 marzo, in tutte le sale italiane è possibile godersi Race for Glory – Audi vs Lancia. La pellicola ha fatto il proprio debutto negli Stati Uniti e in Canada lo scorso dicembre e finalmente arriva anche da noi.

La storia narrata nel film racconta la storia del Team Lancia sotto la guida di Cesare Fiorio grazie alle prodezze del pilota tedesco Walter Röhrl alla guida della Lancia Rally 037. La pellicola seguirà l’ascesa della rivalità sportiva tra il brand italiano e Audi, fino ad arrivare al Campionato del Mondo Rally del 1983, ultima vittoria del marchio italiano.

I protagonisti della pellicola sono Riccardo Scamarcio, Volker Bruch e Daniel Brühl. Fanno parte del ricco cast anche Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini e Haley Bennett. La regia di Race for Glory – Audi vs. Lancia è affidata a Stefano Mordini su una sceneggiatura di Filippo Bologna, Stefano Mordini e dello stesso Riccardo Scamarcio.

Race for Glory: Audi vs Lancia arriva nei cinema per scoprire la storia sportiva del marchio italiano più vincente nei rally

Come dichiarato da Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia:

“Siamo molto orgogliosi che il film Race for Glory – Audi vs Lancia celebri la vittoria della Lancia Rally 037 nel Campionato del Mondo Rally 1983, che ha dato vita a una delle sfide più grandi nello sport, conquistando fan in tutto il mondo e diventando un traguardo nella storia sportiva della Lancia. L’impresa ha segnato l’inizio di un’età dell’oro per la Lancia, che rimane il marchio con il maggior numero di vittorie nel mondo dei rally”.

Anche Cesare Fiorio ha salutato con entusiasmo la pellicola, sottolineando il lato umano della competizione e l’impegno di tutte le persone che hanno reso grande la Squadra Corse Lancia. I successi raggiunti non sarebbero stati possibili senza i piloti, gli ingegneri e i designer che, lavorando a stretto contatto hanno permesso risultati incredibili.

Nella sua storia sportiva, Lancia ha conquistato 15 Campionati del Mondo Rally e tre Campionati Costruttori Mondiali di Endurance. A questi risultati si aggiungono anche una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. Inoltre, il gruppo ha avviato un processo di rinnovamento del marchio chiamato “Rinascimento” che porterà al lancio di tanti nuovi modelli tra cui anche delle versioni HF, caratterizzate da maggiore potenza e prestazioni.