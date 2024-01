Qualcomm sta lavorando allo sviluppo della nuova generazione di System-on-Chip che andranno ad equipaggiare i device top di gamma. La nuova serie di chipset prenderà il nome di Snapdragon 8 Gen 4 e si preannuncia veramente interessante.

I chip di nuova generazione saranno basati sul processo produttivo N3E a 3nm di TSMC al fine di garantire le massime prestazioni. Tuttavia, secondo un recente report, la soluzione top di gamma di Qualcomm potrebbe superare le aspettative.

Le stime iniziali indicano un incremento prestazionali superiore al 40% rispetto alla precedente generazione. A confermare questa indiscrezione ci ha pensato un prototipo del SoC Snapdragon 8 Gen 4 recentemente avvistato sulla piattaforma Geekbench.

Since I didn't get any responses from the source, here's my statement:

Think about this as the "capabilities" of the real hardware. 2800 single-core and mid-10000 multi-core is pretty close to what everyone is hearing about 8G4. 11700 for D9400? idk…

(this is my 1000th post!) https://t.co/kNiGB0ZfDW

— Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) January 29, 2024