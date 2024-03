TIM prolunga l'accordo con DAZN: l'unione durerà altri 5 anni?

TIM, guidata dall’amministratore delegato Pietro Labriola, ha annunciato con sicurezza il prolungamento dell’accordo con DAZN, che garantirà la permanenza dell’applicazione della piattaforma di streaming su TIMVision per ulteriori cinque anni.

Labriola ha precisato che il nuovo accordo si discosterà dalle condizioni precedenti, senza entrare nei dettagli per motivi di riservatezza. Le voci raccolte dagli esperti indicano però che l’accordo tra TIM e DAZN avrà per l’appunto una durata quinquennale, estendendo così la collaborazione fino alla stagione 2028/29, coincidente con la scadenza dei diritti televisivi della Serie A.

Dettagli accordo TIM e DAZN e come inficerà sui tifosi

Date queste indiscrezioni, il nuovo accordo comporterebbe un corrispettivo annuo di circa 50 milioni di Euro da parte di TIM a DAZN, una significativa riduzione rispetto al precedente pagamento di 340 milioni di Euro all’anno. Questo significativo cambiamento negli investimenti solleva interrogativi sulle strategie di entrambe le società e sulle implicazioni per gli utenti di TIMVision che usufruiscono dei servizi di streaming offerti dalla piattaforma sportiva.

L’importanza di tali accordi per i tifosi è notevole. Per molti appassionati di sport, l’accesso ai match in streaming è diventato essenziale per seguire le proprie squadre preferite, specialmente considerando che non tutti possono permettersi trasferte. La possibilità di guardare le partite comodamente da casa o in mobilità tramite dispositivi digitali consente ai tifosi di rimanere connessi con il loro sport preferito e di partecipare all’emozione delle partite in tempo reale. La conferma dell’accordo tra TIM e DAZN assicura ai fan la continuità nell’accesso alle trasmissioni delle partite, dando loro l’occasione di non perdere un attimo dell’emozionante gioia sportiva che solo un pallone da calcio sa donargli.

La disputa prima del raggiungimento di un’epilogo è stata piuttosto lunga e ha lasciato con il fiato sospeso molti appassionati. Ora, l’annuncio del prolungamento gioca un importante ruolo nel panorama dello streaming sportivo, con conseguenze che potrebbero influenzare sia le società coinvolte che i consumatori. La TIM si assicura così una fetta di utenza molto ambita ed un servizio che sicuramente porterà introiti vantaggiosi alla società.