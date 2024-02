Prezzi in aumento su DAZN: nuove tariffe per la Serie A

DAZN ha annunciato un aumento dei prezzi per i suoi abbonamenti in vista della prossima stagione. I pacchetti mensili e annuali subiranno incrementi significativi.

DAZN, la piattaforma di streaming sportivo, di recente ha annunciato un aumento dei prezzi dei suoi abbonamenti in vista della prossima stagione. Questa decisione segue una tendenza già vista su altre piattaforme come Netflix e Disney+, suscitando reazioni e discussioni tra gli abbonati.

La variazione dei prezzi riguarda tutti e tre i pacchetti offerti da DAZN.

Il pacchetto base , denominato DAZN Start, dedicato al multisport, subirà un aumento da 13,99 euro al mese a 14,99 euro , mentre l’abbonamento annuale passerà da 89,99 euro a 99 euro .

, denominato dedicato al multisport, subirà un aumento , mentre l’abbonamento annuale passerà . Il pacchetto Standard, il più diffuso per la visione della Serie A su due dispositivi, subirà un aumento significativo dell’abbonamento annuale, passando da 299 euro a 359 euro .

il più diffuso per la visione della Serie A su due dispositivi, subirà un aumento significativo dell’abbonamento annuale, . Infine, il pacchetto Plus, che offre l’accesso a tutti i contenuti di DAZN su due dispositivi in luoghi diversi, vedrà un aumento da 55,99 euro al mese a 59,99 euro, e da 449 euro all’anno a 539 euro.

DAZN: conseguenze per gli abbonati

Questi aumenti di prezzo delle tariffe di DAZN, avranno sicuramente un impatto significativo sugli abbonati, che potrebbero essere costretti a rivalutare la loro permanenza sulla piattaforma. Coloro che avevano sottoscritto abbonamenti annuali si troveranno di fronte a un aumento immediato al momento del rinnovo. Mentre per gli abbonamenti mensili i cambiamenti saranno applicati alla scadenza dell’abbonamento in corso,

L’aumento dei prezzi su DAZN potrebbe spingere gli abbonati a cercare alternative o a ridimensionare il proprio consumo di contenuti sportivi in streaming. Alcuni potrebbero optare per la visione delle partite su altri canali o piattaforme, mentre altri potrebbero decidere di rinunciare completamente agli abbonamenti a causa dei costi crescenti.

Insomma, l’aumento dei prezzi degli abbonamenti DAZN rappresenta una notizia significativa per gli appassionati di sport e per gli abbonati alla piattaforma. Questo cambiamento potrebbe influenzare le decisioni degli utenti riguardo alla permanenza su DAZN e spingere alla ricerca di alternative più convenienti. Resta da vedere come gli abbonati reagiranno a queste nuove tariffe e quali saranno le implicazioni per il panorama dello streaming sportivo.