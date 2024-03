TikTok è uno dei social network più famoso al mondo, basti pensare che nel 2023 ha contato circa 1,677 miliardi di utenti attivi provenienti da tutto il mondo.

Eppure la piattaforma, nonostante lo strapotere dei suoi numeri, potrebbe ritrovarsi a perdere una parte fondamentale del mercato: gli Stati Uniti.

Da tempo infatti il Governo degli Stati Uniti e TikTok hanno delle serie controversie, a causa di problemi di sicurezza.

L’amministrazione americana vede la piattaforma cinese come uno strumento di propaganda da parte del suo Paese e vuole a tutti i costi proteggere i dati personali dei cittadini. TikTok è già stata vietata sui dispositivi governativi e Stati come il Montana l’hanno già messa al ban da qualche mese.

Da parte sua, il CEO di TikTok, Shou Zi Chrew, ha ribadito più volte che la società ByteDance, proprietaria dell’app, non ha nulla a che vedere con il Governo cinese.

TikTok, l’appello del social agli utenti americani

Quello che preoccupa maggiormente la società cinese è una nuova legge che conferisce al presidente americano il potere di bannare un’applicazione ritenuta pericolosa per la sicurezza nazionale, impedendo a milioni di cittadini statunitensi di accedervi.

Per evitare questa possibilità TikTok dovrebbe essere venduta, ed è per questo motivo che nasce sul social un accorato appello agli utenti.

Negli ultimi giorni è infatti apparso un messaggio ben chiaro ‘Il Congresso sta pianificando un divieto totale di TikTok. Parla ora prima che il tuo Governo neghi a 170 milioni di americani il loro diritto costituzionale della libertà di espressione. Questo danneggerà milioni di aziende, distruggerà i mezzi di sostentamento di un indeterminato numero di creators per tutto il paese, e negherà la visibilità agli artisti. Fai sapere al Congresso cosa TikTok significa per te e di loro di votare NO.’

A questo segue un piccolo pulsante rosso con la scritta ‘Chiama Adesso’, con il quale telefonare per esprimere la propria opinione. Si tratta di una richiesta davvero incredibile che magari potrebbe rivelarsi utile alla causa.