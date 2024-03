Nella costante corsa verso l’innovazione tecnologica, Apple si trova a riconsiderare i suoi piani per il futuro. L’analista Ming-Chi Kuo di recente ha rivelato che il gigante di Cupertino ha scartato un progetto interno molto atteso: l’Apple Watch Ultra con display microLED.

In una settimana segnata dall’annuncio della cancellazione del progetto Apple Car, le notizie sul ritiro del progetto Apple Watch Ultra con display microLED sono giunte come una sorpresa. Ming-Chi Kuo, noto per la sua precisione nelle previsioni riguardanti l’azienda, ha indicato che la decisione è stata presa dopo una valutazione interna.

Secondo Kuo, il motivo principale dietro l’abbandono del progetto è stato il riconoscimento da parte di Apple che la tecnologia microLED non avrebbe aggiunto un valore significativo al prodotto. In più, i costi di produzione associati a questa tecnologia si sono rivelati eccessivamente elevati, rendendo difficile giustificarne l’inclusione nel prodotto finale.

Apple: le voci del settore

Le speculazioni sulla cancellazione del progetto dell’Apple Watch Ultra con display microLED non sono state una novità.

Già all’inizio della settimana precedente, un fornitore di Apple aveva lasciato trapelare informazioni su una possibile rivalutazione interna dei piani. Ma la notizia ufficiale è arrivata solo ora, confermando i timori espressi dal settore.

Come spesso accade con i progetti non ancora annunciati, la società ha mantenuto il suo caratteristico riserbo, rifiutandosi di commentare ufficialmente le voci circolate sul progetto del Watch Ultra.

Questa politica del silenzio è una prassi consolidata dell’azienda, che preferisce non rivelare dettagli sui prodotti in fase di sviluppo.

Impatti sul futuro

L’abbandono del progetto microLED per l’Apple Watch potrebbe avere impatti significativi sulle future strategie di sviluppo dell’azienda.

La società potrebbe concentrarsi su altre tecnologie o migliorare le caratteristiche esistenti dei suoi prodotti, alla ricerca di soluzioni più convenienti e convenienti per i consumatori.

Resta da vedere quale direzione prenderà l’azienda e quali sorprese riserverà per i suoi fedeli consumatori nei prossimi anni.