Iliad ha la Fash 150 e la Flash 200, le offerte migliori in ITALIA

Dopo aver visto la concorrenza dare segnali di grande ripresa, Iliad ha voluto anticipare tutti mettendo sul piatto qualcosa di impressionante. Successivamente al lancio dell’ultima soluzione mobile che peraltro è stata prorogata fino a data da destinarsi, è arrivata un’altra offerta che fa parte della stessa famiglia.

Al momento sul sito ufficiale infatti sono disponibili sia la Flash 200 che la Flash 150 con prezzi assurdi. Lo scopo era quello di mettere i bastoni tra le ruote ai gestori virtuali che già da tempo stavano proponendo prezzi bassissimi. Ora per loro tutto è diventato più difficile: Iliad vuole vincere.

Iliad: le sue due offerte migliori sono ora disponibili sul sito ufficiale

Iliad in questo momento è sicuramente il gestore dove tutti si vorrebbero rifugiare vista la vasta scelta di offerte che concede. All’interno del suo sito ufficiale c’è tutto, a partire dall’offerta che doveva scadere a fine febbraio e che è stata prorogata fino ad arrivare alla nuova proposta che fa parte della stessa gamma, ovvero la Flash.

Partendo dalla prima, quella che era già disponibile a febbraio, si tratta della Flash 200. Il prezzo mensile in questo caso corrisponde a 9,99 € per tutti e per sempre, con minuti senza limiti verso chiunque, messaggi illimitati e 200 giga in 5G.

L’altra offerta, che invece si chiama Flash 150, include al suo interno gli stessi minuti e messaggi senza limiti verso tutti ma con 150 giga in 4G. Ovviamente il prezzo cala: costa solo 7,99 € al mese per sempre per chi la sottoscrive entro il prossimo 4 aprile alle 17.

Il costo di attivazione per entrambe le promo mobili di Iliad equivale a 9,99 € da versare una tantum, pertanto la prima ricarica dovrà essere necessariamente di 20 € almeno. Per quanto riguarda l’offerta con il 5G, dà libero accesso anche all’offerta in fibra ottica scontata. Questa soluzione vale per tutte le offerte di Iliad che hanno un prezzo mensile di 9,99 €.