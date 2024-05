Le smart TV sono pesantemente entrate nelle nostre case, rappresentando la perfetta soluzione su cui gli utenti possono fare affidamento per riuscire ad accedere, senza troppi problemi o difficoltà, ai numerosi servizi di streaming oggi disponibili, quali possono essere Amazon Prime Video, Disney+, Netflix e similari. Uno dei maggiori produttori resta sicuramente LG, che oggi propone su Amazon un modello decisamente scontato.

Il dispositivo di cui vi parliamo è LG 32LQ630006LA, i più attenti alle nomenclature potrebbero aver già scoperto una peculiarità dello stesso: la diagonale dello schermo da 32 pollici, che presenta comunque risoluzione FullHD, per una maggiore qualità della riproduzione video. Sotto il cofano viene posizionato il processore top di casa LG, ovvero l’alpha Gen 5 con intelligenza artificiale, capace di muovere l’altro fiore all’occhiello dell’azienda: il sistema operativo webOS 22.

Smart TV LG: un prezzo scontatissimo su Amazon

Il prezzo di questo prodotto è estremamente conveniente, infatti gli utenti lo possono acquistare oggi con un esborso finale di soli 204,50 euro. L’occasione è davvero ghiotta, ricordando che ad ogni modo è possibile godere anche di garanzia legale della durata di 24 mesi, che va a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo. Premete qui per acquistarla subito.

La presenza del sistema operativo proprietario di LG, ritenuto dalla critica uno dei migliori sulla piazza, secondo solamente alla Google TV (vecchi Android TV, per intenderci), apre le porte verso una incredibile versatilità del prodotto stesso. E’ compatibile con connettività Wi-Fi e bluetooth, per una maggiore connettività, può essere facilmente controllato con l’ausilio della sola voce, data la presenza di assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home, ma allo stesso tempo integra Game Optimizer con supporto a GeForce Now, quindi con un occhio verso il mondo dei gamer.