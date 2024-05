WhatsApp: ADDIO al pericolo spam con il nuovo aggiornamento

Ogni giorno WhatsApp migliora e lo fa con tutti gli aggiornamenti che da sempre vengono aspettati con trepidante attesa dagli utenti. Ogni nuovo update porta all’applicazione quel qualcosa in più per renderla ancor più unica, come se già non lo fosse.

WhatsApp negli anni ha raccolto oltre 2,5 miliardi di utenti in giro per il mondo è già questo dovrebbe essere un biglietto da visita completo. Il gran successo però ha portato la piattaforma di Meta volersi migliorare ulteriormente per tenere alla larga i concorrenti. Privacy, funzionalità e interfaccia utente: sono questi i tre aspetti che WhatsApp tende sempre a migliorare, non lesinando su nulla.

Al momento più persone stanno dando attenzione a quello che si sta aggirando sul web nelle ultime ore, ovvero le voci di un nuovo aggiornamento. L’ha trovata di WhatsApp questa volta consente agli utenti di stare più tranquilli. Da sempre infatti la piattaforma lavora per tenere tutta la sua clientela al sicuro, implementando dei sistemi di sicurezza invalicabili. Anche questa volta ad essere presi di mira sono coloro che effettuano la pratica dello spam in chat.

WhatsApp: addio allo spam con il nuovo update, gli utenti rischiano grosso

Servirebbe a poco ribadire che WhatsApp è una delle applicazioni più famose e sicure in ogni sistema operativo. Gli utenti che utilizzano la piattaforma lo sanno bene ma non sanno che fra poco potrebbero stare ancora più al sicuro, anche dalla pratica dello spam.

Un nuovo aggiornamento è in procinto di portare dei sistemi automatizzati all’interno di WhatsApp che sono in grado di riconoscere chi spamma contenuti pericolosi. In breve, l’applicazione di messaggistica riuscirà a capire quando un utente invierà più messaggi, soprattutto quelli uguali e con gli stessi contenuti. Dopo aver individuato lo spam, WhatsApp provvederà a bloccare per quella persona la possibilità di avviare nuove conversazioni.

Allo stesso tempo potrà continuare a parlare all’interno delle conversazioni già aperte in passato ma nel caso in cui dovesse continuare, rischierà il ban definitivo.