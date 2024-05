Uno dei servizi di cloud storage più apprezzati a livello mondiale (e non solo dagli utenti Android) è Google Foto che offre ai suoi utenti la possibilità di archiviare tutti i contenuti multimediali così da tenerli al sicuro e liberare spazio sul proprio smartphone. C’è però un’opzione che da sempre gli utenti di Google Foto hanno richiesto, ovvero la gestione ancora più smart del backup per le cartelle.

Google Foto introduce una nuova funzione per il salvataggio delle cartelle

Al momento, quando si crea una nuova cartella sul proprio smartphone è necessario attivarla manualmente nelle impostazioni. Solo così è possibile includerla nel backup effettuato da Google Foto. L’operazione è piuttosto semplice, ma macchinosa, soprattutto perché spesso si finisce per dimenticarsene con il rischio di perdere foto e video importanti.

Secondo alcune indiscrezioni Google sta lavorando proprio per risolvere questa situazione. Da un recente APK teardown di Android Authority è emerso che sulla versione 6.81.0.628906483 dell’app Foto presto potrebbe arrivare una nuova funzione. Quest’ultima dovrebbe chiamarsi “Back up new folders” e permetterebbe agli utenti di gestire in modo automatico la presenza delle nuove cartelle create sul proprio smartphone.

Si tratta di un toggle on/off che, se viene attivato consente a Google Foto di abilitare in modo automatico il backup di tutte le nuove cartelle. Una funzione molto comoda che potrebbe migliorare l’intera esperienza degli utenti. Secondo le indiscrezioni circolanti online la funzione si trova all’interno delle impostazioni dell’app stessa. Basta cliccare sulla voce “Backup” e poi “Cartelle di backup del dispositivo”.

Al momento questo è tutto ciò che si sa sulla nuova funzione di Google Foto. Non è stato reso noto nemmeno quando l’azienda di Mountain View possa effettivamente rilasciarla. Infatti, come accennato si tratta dei teardown degli APK, dunque è solo un codice in fase di sviluppo. Per ottenere notizie più concrete e per sapere se Google deciderà di portare questa novità nella versione stabile dell’app Foto è necessario attendere comunicazioni ufficiali.