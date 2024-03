Google Drive è una delle piattaforme di archiviazione e gestione documentale più utilizzate al mondo, e la sua integrazione con altri servizi e applicazioni è un elemento chiave per migliorare l’esperienza utente. Una delle ultime novità riguarda l’espansione dello scanner di documenti, una funzionalità già presente in Google Drive, che ora sarà resa disponibile anche per ogni applicazione Android, compresa Files di Google.

Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso una maggiore accessibilità e praticità nell’elaborazione e nella gestione dei documenti tramite dispositivi mobili. Con l’introduzione di questa nuova funzione, gli utenti potranno usufruire dello scanner di documenti direttamente dall’app Files di Google, senza dover passare attraverso Google Drive.

Files guadagna il suo scanner per i documenti di Google Drive

L’implementazione dello scanner di documenti in Files di Google è stata resa semplice e intuitiva attraverso l’aggiunta di un nuovo pulsante. Posizionato in basso a destra sulla home page dell’app. Toccando questo pulsante, gli utenti possono accedere alla fotocamera del loro dispositivo Android e selezionare tra le modalità “Manuale” e “Scatto multiplo“. Una volta scelta la modalità preferita, è sufficiente inquadrare il documento e tenere premuto il pulsante di acquisizione per avviare la scansione.

Questo nuovo scanner di documenti si avvale della potenza della nuova API Document Scanner del Kit ML di Google per riconoscere ed elaborare i documenti sul dispositivo. Ciò significa che la scansione avviene in modo sicuro e privato sul dispositivo dell’utente, senza la necessità di caricare i documenti su server esterni. Solo le anteprime finali delle scansioni vengono condivise con l’applicazione, garantendo la massima riservatezza e sicurezza dei dati.

Una volta acquisita la scansione, gli utenti possono visualizzare un’anteprima del documento e apportare eventuali modifiche come ritagliare, ruotare, applicare filtri o pulire l’immagine. È inoltre possibile riacquisire o eliminare parti della scansione e aggiungere altre pagine per creare un unico documento PDF completo.

Al termine del processo di scansione e modifica, il documento viene automaticamente salvato come file PDF nella cartella “Scansionati” all’interno della memoria interna del dispositivo. Questo file è accessibile tramite l’app Files di Google. In questo modo, gli utenti possono facilmente trovare e condividere i propri documenti acquisiti direttamente dall’applicazione.

Attualmente, lo scanner di documenti è in fase di rilascio per tutti gli utenti dell’app Files by Google. In questo modo viene garantita a tutti la possibilità di beneficiare di questa utile e conveniente funzionalità. Con questa nuova aggiunta, Files di Google si conferma ancora una volta come una delle app di gestione documentale più avanzate e complete.