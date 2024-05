TIM, la nuova promo Power Special offre 300 GIGA in 5G

Più utenti hanno notato quanto sia difficile attualmente emergere nel mercato della telefonia mobile visto che tutti i provider stanno offrendo il massimo. Se prima qualcuno restava discostato dall’idea di concedere contenuti mensili per pochi euro, oggi confluiscono tutti nella stessa direzione. TIM, che in quella forma mentis ha sempre faticato a starci, è probabilmente il gestore ad oggipiù vantaggioso. Le sue migliori offerte continuano a fioccare come se non ci fosse un domani e lo dimostra la presenza delle tre Power.

Tra queste ce n’è una davvero incredibile, la quale mai prima d’ora era stata vista sul web in riferimento al celebre gestore italiano. TIM dispone la sua nuova Power Special, una soluzione che viene sorretta da altre due offerte della stessa gamma.

TIM: la nuova Special è solo la prima delle tre Power disponibili

Tra le migliori offerte del gestore ci sono certamente la Iron e la Supreme Easy, entrambe della linea Power. Tutte e due partono con minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi. La prima vanta 150 giga in 4G, mentre la seconda arriva a 200. I prezzi sono rispettivamente di soli 6,99 € al mese e 7,99 € al mese.

Il vero colpo da maestro però sta nel predisporre un’offerta del calibro della Power Special. La vera star dell’intera line-up di offerte è sicuramente questa in quanto garantisce un quantitativo di giga impressionante. Chi vuole avere a disposizione il meglio, deve optare per tale soluzione che infatti costa 9,99 € al mese. Al suo interno gli utenti possono trovare, come nelle offerte precedenti, minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. La connessione ad Internet è garantita dalla presenza di ben 300 giga in rete 5G.

Per avere il 5G basta avere uno smartphone compatibile con lo standard di rete. Ovviamente la copertura varia in base alla zona, ma quella di TIM è certamente la più ramificata.