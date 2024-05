CoopVoce: torna la EVO 200, Iliad battuta con un super prezzo

Per chi cerca un’offerta che sia in grado di garantire tante possibilità tra cui una connessione ottima, tanti contenuti e un prezzo vantaggioso, potrebbe essere utile fare un giro sul sito di CoopVoce. Il famoso gestore virtuale sta riuscendo infatti a mettere in difficoltà tantissime aziende che operano nel settore, facendogli tanta concorrenza.

Il merito è attribuibile soprattutto alle ultime offerte, tra cui svetta una in particolare, ovvero quella della gamma EVO. Per il piacere di molti utenti torna un’offerta straordinaria, quella tra le più facoltose mai viste prima in casa CoopVoce.

CoopVoce, la nuova EVO 200 è l’offerta del momento sul sito ufficiale del gestore

Il nome da segnare in rosso è EVO 200, soluzione che in tanti hanno già visto in passato. Chi non era riuscito a sottoscriverla potrà farlo adesso e per un tempo indeterminato, in quanto non c’è alcuna scadenza. Al suo interno gli utenti possono trovare davvero di tutto, a partire dai minuti e fino ad arrivare a tanti giga. Non ci sono in giro soluzioni mobili che possono rispecchiare tali valori ed è per questo che negli ultimi tempi CoopVoce sta andando alla grande.

La nuova EVO 200 riesce ad includere al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 1000 SMS verso tutti i numeri ma soprattutto una quantità enorme di giga che consiste in 200. A primo impatto qualcuno penserebbe che un’offerta del genere possa costare davvero tanto ma non è così. CoopVoce consente di sottoscrivere la EVO 200 per soli 9,90 € al mese per sempre.

Questo prezzo ovviamente è accompagnato da alcune condizioni, la prima delle quali è certamente il costo di attivazione. Chi sceglie la nuova EVO dovrà pagare 10 € per attivarla, ma solo la prima volta. La prima ricarica che gli utenti dovranno fare sarà quindi di 20 € per soddisfare tutti i criteri iniziali richiesti.